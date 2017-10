Jandarmii, acţiuni de prevenţie în şcolile constănţene

Jandarmii, acțiuni de prevenție în școlile constănțene

Aproximativ 35 de părinți și 50 de elevi de la Școala Gimnazială nr.1 din Valu lui Traian au aflat cum pot preveni și combate actele de violență.Gruparea de Jandarmi Mobilă „Tomis” Constanța derulează Cam-pania de informare, prevenire și dialog social „Împreună, pentru sigu-ranță”. Această campanie se desfășoară pe parcursul unui an, se adresează elevilor și are ca scop informarea acestora cu privire la rolul pe care îl are Jandarmeria Romană în societate, modul activ în care această instituție se implică în viața de zi cu zi a cetățenilor, precum și tipul de misiuni pe care le execută jandarmii, dar și despre prevenirea și combaterea violenței. Campania constă în întâlniri ale jandarmilor cu elevii, părinții acestora și profesori din mai multe unități școlare din municipiul și județul Constanța.În prezența slt. Mihaela-Georgiana Stan, specializată în problematica violenței domestice și juvenile, elevii au aflat de ce nu trebuie oferite persoanelor cunoscute pe internet, informații personale sau despre familie. Dacă persoanele insistă să afle aceste detalii, elevii știu acum că este obligatoriu să-și anunțe imediat părinți, iar aceștia să ia legătura cu polițiștii.Următoarea activitate de prevenire se va desfășura, astăzi, la Școala Gimnazială nr. 7 „Remus Opreanu” Constanța.