Jandarmi audiaţi pe bandă rulantă la Tribunalul Constanţa

Jandarmi audiați pe bandă rulantă la Tribunalul Constanța

Șase jandarmi de la Gruparea Mobilă „Tomis” Constanța au fost audiați, ieri, în calitate de martori, prin sistemul audio-video al instanței de judecată, pentru a li se proteja identitatea, într-un dosar de furt calificat, în care ar fi fost implicați și polițiști de la Transporturi.Toți cei șase martori au avut declarații aproape identice, povestind judecătorilor cum au acționat ei pentru prinderea în flagrant al unui grup de aproximativ 14 persoane.„În seara zilei de 27 aprilie 2011, în jurul orei 22, am fost anunțați de șeful nostru, locotenentul Marius Nae, să mergem la limita triajului CFR dintre Valu lui Traian și Palas pentru că mai multe persoane furau uree. Când am ajuns acolo, am observat două autoutilitare și un grup de 14 persoane care încărcau în niște saci de rafie îngrășământ chimic de pe marginea căii ferate. Când am coborât, două persoane au fugit, am alergat după ele, dar m-am oprit pentru că era întuneric și nu mai vedeam nimic. La întoarcere m-am oprit lângă o căruță în care se aflau două-trei persoane și mai mulți saci cu îngrășământ chimic, iar lângă ei stăteau trei angajați ai CFR. La un moment dat, una dintre persoane, pe nume Marian Pol, mi-a spus că a făcut un drum, undeva în Valu lui Traian, și a transportat uree. După sosirea noastră la locul infracțiunii au venit un subcomisar și un subinspector îmbrăcați în civil, care am înțeles că făceau filaj în zonă”, a sunat declarația aproape trasă la indigo a militarilor. Ei au spus și că unul dintre polițiștii de la Transporturi, care afirma că se afla în afara orelor de serviciu, se afla în stare de ebrietate, deși venise la bordul propriului autoturism.Anchetatorii spun că, pe 27 aprilie 2011, în jurul orei 16.00, un tren de marfă a fost frânat între halta Valu lui Traian și halta Palas, iar persoane necunoscute au desfăcut trapele vagoanelor, lăsând să se scurgă pe terasamentul căii ferate peste 35 tone de uree. Incidentul a fost semnalat de dispecerul din halta Valu lui Traian, iar la locul indicat s-au deplasat polițiștii. Problema este că furtul era în vizorul unor polițiști care urmăreau tocmai implicarea unor polițiști de la Transporturi în furturile produse pe calea ferată. Prin urmare, oamenii legii găsiți la fața locului au fost, la rândul lor, anchetați.