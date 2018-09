Jandarmeriţa bătută în Piaţa Victoriei RUPE TĂCEREA: M-am temut pentru viaţa mea

Jandarmerița bătută în Piața Victoriei RUPE TĂCEREA: M-am temut pentru viața mea

Ștefania Nistor, femeia-jandarm ruptă în bătaie de huligani la mitingul din 10 august, a vorbit, pentru prima oară, despre ce a pățit în noaptea de vineri spre sâmbătă. Femeia a povestit vineri seară ce s-a întâmplat după ce a fost preluată de medici, scrie romaniatv.netJandarmerița bătută în Piața Victoriei susține că s-a temut pentru viața sa, în timp ce era lovită de manifestanții din Piața Victoriei."Am participat la intervenție împreună cu detașamentul din care fac parte. Pe perioada protestului am văzut foarte mulți oameni violenți, am fost foarte des loviți. Nu știu din ce motiv am căzut, ori m-am împiedicat, ori m-a lovit cineva, nu-mi aduc aminte. Știu doar că și colegul colegul meu a căzut lângă mine. În momentul în care am fost prinsă în busculadă, mai mulți bărbați au început să ne lovească cu sete, cu pumnii și picioarele, în cap, peste tot.Jandarmerița susține că mai mulți bărbați căutau pistolul și în momentul în care era jos, cât și după ce s-a ridicat."Exact momentul în care mi l-au sustras nu am simțit, dar simțeam că îl căutau. Când eram jos simțeam că eram pipăită de mai multe mâini și căutau pistolul. Nu știu exact când s-a întâmplat, când mi-au smuls pistolul, dar cert este că și când ne-au ridicat unii dintre protestatari, am simțit că mă pipăiau și căutau pistolul”, a mai spus jandarmermerița.Sursa:www.romaniatv.net