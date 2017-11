Jandarm decedat într-un accident suspect. "Camarazii te plâng, cu durere-n gând!"

Accidentele soldate cu persoane decedate redevin o normalitate pe drumurile constănțene. După ce, la finalul săptămânii trecute, cinci persoane au decedat în două accidente grave, alte trei persoane și-au pierdut viața, în această săptămână, în decurs de câteva ore. Printre victime, se numără și un jandarm, care a lăsat în urmă o familie cu doi copii.Marius Nae, jandarm al Grupării Mobile „Tomis” Constanța, se afla la volanul unui autoturism Peugeot 407, în momentul în care circula pe DN3 și a fost implicat într-un accident care avea să-i aducă sfârșitul. Potrivit martorilor, bărbatul în vârstă de 41 de ani a intrat într-un TIR care încerca să întoarcă pe linia continuă, la ieșire din localitatea Valu lui Traian.Nu de aceeași părere sunt și rutieriștii care au făcut cercetări în acest caz. Potrivit IPJ Constanța, „bărbatul a condus un autoturism pe DN 3, dinspre localitatea Murfatlar către Constanța, iar la km 249+400 m, la ieșirea din localitatea Valu lui Traian, a intrat în coliziune cu un ansamblu auto, ce era oprit în afara părții carosabile”.„O zi foarte sinistră, am aflat o veste tristă“În ciuda suspiciunilor legate de împrejurările în care a avut loc accidentul, un lucru este cert: Marius Nae nu a mai putut fi salvat de cadrele medicale ale Serviciului de Ambulanță Județean Constanța. Colegii jandarmului de la Gruparea Mobilă Constanța au fost în stare de șoc la aflarea veștii, însă și-au găsit puterea de a închina câteva cuvinte în memoria bărbatului.„E o zi foarte sinistră, am aflat o veste tristă, cum un camarad de-al meu a trecut la Dumnezeu. Era tânar și voinic, harnic și iubit, de colegii lui cei dragi, de familie și de frați. Nea Nae i se spunea, era un voinic sadea, mândru, bun și cizelat, ce mai... un adevărat bărbat. Ai fost un jandarm pe bune, Căpitanu’ ți se spune, aveai o familie frumoasă, ce te aștepta acasă. Camarazii tăi te plâng, cu durerea lor în gând, moleșiți și plini de gânduri, vor să vii din nou în rânduri”, sunt cuvintele emoționante scrise de colegii lui Marius Nae în memoria acestuia.Marius Nae era căsătorit și avea doi copii, de 1 an și 4 ani. El locuia cu familia în localitatea Valu lui Traian.„La începutul anului viitor, vor fi montați parapeți pe DN3“Potrivit anumitor surse, polițiștii au trimis Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța zeci de cereri prin care solicitau amplasarea de parapeți pe drumul dintre Constanța și Valu lui Traian, având în vedere numărul mare de accidente grave și mortale care au avut loc în această zonă în ultimii ani. Abia recent, reprezentanții DRDP au dat curs solicitărilor și promit că vor amplasa parapeți.„În ultima ședință cu cei de la Drumuri s-a discutat despre nevoia amplasării unui parapet separator de sensuri pe DN3. Avem promisiuni că la începutul anului următor vor fi montate cel puțin pe tronsonul din zona Autostrăzii A4”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, comisar șef Constantin Dancu, inspectorul șef al IPJ Constanța.Numărul persoanelor decedate în accidente a crescut63 de persoane au decedat în accidente rutiere, cu două mai multe față de întreg anul 2016. Trebuie să luăm în considerare că mai avem o lună și jumătate până la finalul acestui an, iar numărul accidentelor mortale continuă să crească de la o săptămână la alta. În noaptea de miercuri spre joi, un bărbat în vârstă de 44 de ani a decedat după ce se afla într-un autoturism de teren care s-a răsturnat în zona extravilană a localității Tuzla, în jurul orei 01:30.De asemenea, o femeie de 63 de ani, care traversa strada prin loc nepermis și fără a se asigura, a fost lovită de un șofer, de 26 de ani, pe DN 39, la intrare în Mangalia. În urma impactului, victima a intrat în stop cardio-respirator și nu a mai putut fi resuscitată de cadrele medicale. Cu toate că a crescut numărul morților pe șosea, polițiștii spun că a crescut și gradul de siguranță în trafic. Oamenii legii vor să evite pe cât de mult posibil accidentele în care sunt implicați pietoni prin montarea de garduri.„Este clar că a crescut gradul de siguranță în trafic. Amenajările rutiere care s-au făcut în ultima perioadă au fost de bun augur. Amintiți-vă ce se întâmpla când nu erau separatoare la Lazu și pe DN2A, spre Ovidiu. Atunci nu aveam săptămână în care să nu avem un accident mortal. Din păcate, în municipiul Constanța încă sunt accidente din cauza indisciplinei pietonale. Cred că ar trebui să venim cu niște amenajări cu garduri pietonale în anumite zone”, a mai spus comisarul șef Constantin Dancu.