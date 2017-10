Jale şi lacrimi amare pentru militarii morţi în accidentul aviatic de la Tuzla

1

aceasta tragedie(ca si nenumaratele accidente aviatice sau sinucideri sau criminali din armata ) e o urmare a incomptentei ,coruptie si imbecilismului raspandit pe scara larga in armata ,ministerul de interne, al apararii,politie,etc

desigur, cu exceptiile de rigoare,si exista militari profesionisti si politisti extrem de competenti -dar aproape doar in detasamentele care merg in misiuni internationale iar in politie mai mult in departamentele criminalistice, de la diicot si dias- armata,politia ,min de interne si in ministerul apararii colcaie de indivizi incomptetenti,fosti militari -colonei,generali- promovati pe timpul comunismului sau angajati pe diverse pile si spagi ;uitati va doar la ceva evident-cati pitici, grasi,obezi,gusati,umflati la fata (si la creiere) exista in armata-mai ales ca ofiteri superiori si sa o integeleti starea de delasare,incomptetenta si prostie de acolo..