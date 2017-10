Jaguar F-PACE, în premieră în România, la showroom-ul Exclusiv Auto din Constanţa

Jaguar F-PACE, în premieră în România, la showroom-ul Exclusiv Auto din Constanța

Iubitorii de mașini de lux au motive de bucurie. În zilele de 26, 27 și 29 februarie 2016, noul Jaguar F-PACE se va afla în showroom-ul Exclusiv Auto din Constanta, str. Intrarea Mangaliei nr. 78A. Cu acest prilej, cei interesați vor primi informații despre noul crossover, a cărui lansare oficială va fi în luna mai.Jaguar F-PACE este construit pe baza renumitei ar-hitecturi Jaguar din aluminiu ușor. În plus, forma inedită a grilei față, a capotei, farurile cu tehnologie full-LED, jantele de 22 de inch și consola trans-pun în realitate viziunea artistică a conceptului C-X17.Habitaclul noului Jaguar F-PACE dispune de spațiu suficient pentru a acomoda cinci persoane. Interiorul îmbină armonios materiale și finisaje de cea mai bună calitate, dotări precum scaune spate încălzite, cu reglare elec-trică și tehnologii de ultimă oră, ca sistemul InControl Touch Pro și ecranul virtual HD, de 12.3 inch, toate pentru a spori confortul pasagerilor.„Rămânând 100% fideli principiilor noastre în ceea ce privește design-ul, noul model F-PACE este instant recognoscibil ca membru al familiei Jaguar. Oferă tot spațiul interior pe care vi l-ați putea imagina, și chiar mai mult. În plus, prin intermediul abordării noastre disciplinate față de suprafețe, proporții și puritatea formei, am creat ceea ce eu consider că este cel mai echilibrat și mai atrăgător vehicul din clasa sa”, susține Ian Callum, Director de Design, Jaguar.