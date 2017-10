JAFUL de la banca Sanpaolo / Cum să furi 20.000 de lei în 40 de secunde

40 de secunde - atât a durat jaful armat petrecut, vineri seară, la sucursala Intesa Sanpaolo Bank, amplasată pe strada Dezrobirii din Constanța. A durat atât de puțin și s-a petrecut într-o liniște atât de deplină încât, spun polițiștii, în afară de casiera care a fost amenințată de unul dintre bărbații cu cagulă, celelalte persoane aflate în bancă (doi angajați, respectiv unul dintre directori și o casieră, și o clientă care completa un formular) nici nu și-au dat seama că sunt în toiul unui jaf armat sau că în bancă se află doi bărbați cu fețele acoperite cu cagule (!). Abia după ce hoții mascați au plecat, în fugă, din bancă, iar casiera a strigat că au fost victimele unui jaf și că au fost furați aproape 20.000 de lei, au conștientizat și ceilalți martori ceea ce s-a întâmplat. "A fost totul atât de scurt, încât doar casiera care a înmânat hoțului cheia de la sertar a fost expusă, ceilalți nici nu și-audat seama că are loc jaful", ne-au declarat reprezentanți ai Poliției Constanța. În consecință, au arătat anchetatorii, declarațiile martorilor nu au fost concludente. Cu toate acestea, oamenii legii au stabilit că autorii au între 20 și 25 de ani, au constituție atletică, iar pistolul folosit de bărbatul care a rămas în hol era unul cu gaz. Un cerc de suspecți a fost întocmit deja și au fost preluate de la bancă și de la firmele din apropiere imaginile surprinse de camerele de supraveghere, astfel că oamenii legii spun că, în scurt timp, autorii vor fi identificați și aduși în fața justiției. Mai ales că, din câte se pare, autorii și-au scos cagulele imediat după jaf, au traversat strada și au luat-o în fugă printre blocuri.Modul cum s-a petrecut acest jaf, dar mai ales felul cum s-a reacționat imediat după comiterea lui a scos la iveală o serie de disfuncționalități, a atras atenția comisar șef Valentin Burlacu, inspector șef Poliția Constanța. În primul rând, trebuie remarcată lipsa pazei umane. "Această bancă a fost verificată în luna februarie și s-a constatat că respectă prevederile legale. Dar legea este defectuoasă, și îmi asum această afirmație. Legea nu obligă să existe pază umană armată în interiorul unității bancare, ceea ce, din punctul meu de vedere, este o greșeală. Într-adevăr, banca a respectat celelalte prevederi: are geam antiglonț, are camere de supraveghere, dar nu a asigurat pază umană, căci nu este obligată de lege", a afirmat inspectorul șef. Dacă ar fi existat agentul de pază, poate situația ar fi evoluat altfel, poate butonul de panică ar fi fost acționat mai devreme și implicit și apelul la 112 ar fi fost dat la un timp mai scurt. Dar, a adăugat comisarul șef Valentin Burlacu, "Poliția nu poate decât să le recomande băncilor angajarea unui agent de pază". Pe de altă parte, nu este de ajutor dacă agentul de pază este un pensionar, așa cum se practică în majoritatea unităților comerciale, căci acesta nu mai are capacitatea să reacționeze prompt în împrejurări tensionate, precum un jaf.Modul cum s-a procedat, după jaf, evidențiază alte nereguli. Butonul de panică a fost acționat abia după ce hoții au părăsit banca. Apoi, deși birourile unde își desfășoară activitatea casierele sunt prevăzute și cu pedale de panică, ca alternativă la butoane, anchetatorii spun că femeia amenințată de hoț nu a reușit să o apese, întrucât nu a ajuns cu piciorul până la ea. Semne de întrebare se ridică și în ceea ce privește timpul de răspuns al firmei de pază ce asigură securitatea unității bancare. Echipa de intervenție a firmei "Rosegur" au ajuns la fața locului după șapte - opt minute de la comiterea jafului, iar apelul la Serviciul unic de urgență 112, pentru alertarea Poliției Constanța, a fost dat abia după sosirea acesteia, astfel că oamenii legii au ajuns după alte zece minute. "În acest fel, a fost pierdut timp prețios, este vorba de 20 de minute pierdute din cauza întârzierii în reacție", au adăugat oamenii legii. De aceea, firma de pază va face, la rândul ei, obiectul unor verificări ale Poliției Constanța și se are în vedere luarea unor măsuri drastice, susțin polițiștii.