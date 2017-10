Jaf la o casă de amanet din Constanţa: casierele dormeau cu uşile descuiate!

Jaf la o casă de amanet din Constanța: casierele dormeau cu ușile descuiate!

Pentru doi indivizi, sărbătorile pascale au fost prilej să încerce să se îmbogățească pe căi necinstite. Astfel că, în noaptea de 20 spre 21 aprilie, în jurul orei 4,30, au intrat în casa de amanet „Concret”, de pe strada Soveja (situată în imediata vecinătate a Galeriilor „Soveja”), unde, le-au amenințat cu o șurubelniță pe casiere, ba chiar pe una dintre ele au lovit-o la cap și au plecat cu aproximativ 100.000 de lei și vreo două kilograme de bijuterii de aur.După demararea cercetărilor, polițiștii constănțeni au des-coperit numeroase nereguli, ce fac ca jaful respectiv să nu se înscrie în tiparul normal al unei astfel de infracțiuni. În primul rând, anchetatorii (cazul a ajuns în atenția Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Constanța) au stabilit, încă de la primele cercetări, că suspecții, doi la număr, au intrat în incinta casei de amanet ca la ei acasă! Deși era noapte, iar zona respectivă nu este tocmai ocolită de hoți (după cum s-au plâns mai mulți comercianți din zonă!), ușa de acces în casa de amanet, dar și cea care dă spre spațiul alocat casierelor și seifului, nu erau încuiate! Mai mult, potrivit anchetatorilor, nici seiful casei de amanet nu era asigurat corespunzător! „Se efectuează cercetări pentru a se stabili în ce măsură erau res-pectate prevederile Legii 333/2003 privind asigurarea pazei bunurilor”, a precizat Carmen Șerbănescu, purtător de cuvânt al Poliției Constanța.Ulterior, după ce au pătruns în incinta casei de amanet, fără să întâmpine nicio piedică, indivizii le-ar fi găsit pe cele două casiere care erau de serviciu într-o cameră din spate, moțăind. În acel moment le-au amenințat cu o șurubelniță, iar pe una dintre ele au lovit-o în cap. După care au plecat cu prada consistentă! Abia după plecarea suspecților, angajatele au alertat firma de pază și Serviciul unic de urgență 112. Potrivit localnicilor din zonă, mașinile de intervenție de la firma de pază și autospecialele Poliției au ajuns aproximativ în același timp și, imediat, au început să cerceteze împre-jurimile, în speranța că vor da de urma suspecților. Vecinii au afirmat că nu au auzit, însă, nimic în momentul în care a fost comis jaful: nici alarma, nici țipete! „Acum, când am coborât, am aflat ce s-a întâmplat, azi noapte nu am auzit nimic. Dar nu cred că anga-jatele dormeau cu ușa deschisă! Nu se poate așa ceva!”, ne-a mărturisit o vecină.Având în vedere ușurința cu care cei doi suspecți au pătruns în casa de amanet, polițiștii iau în calcul atât varianta neglijenței angajatelor, cât și cea că ar pu-tea să fie complice cu făptașii.Ieri dimineață, una dintre angajate a fost transportată la Spitalul Județean Constanța, unde a fost supusă unor investigații. Între timp, colega ei a fost audiată la sediul Poliției Constanța, în vreme ce polițiștii criminaliști au ridicat probe din incinta casei de amanet. Au prelevat amprente și au ridicat inclusiv imaginile surprinse pe camerele de supraveghere. Căci unitatea era prevăzută cu camere video de supraveghere, iar surse din cadrul Poliției spun că întregul jaf a fost filmat. Mai mult, se pare că atacatorii nu purtau cagule pe față, ceea ce-i face pe anchetatori să presupună că jaful nu a fost plănuit. De altfel, oamenii legii spun că au deja un cerc de suspecți. Cei doi suspecți vor fi anchetați pentru tâlhărie cali-ficată și riscă să petreacă după gratii între trei și zece ani de închisoare.De menționat că, ieri, la fața locului au ajuns și comisarul șef Camil Manea, adjunctul Poliției Constanța, cât și comisarul șef Gheorghe Lupșă, șeful Servi-ciului de Investigații Criminale.Patronul casei de amanet „Concret” este Walter Kaunz. Afaceristul a mai ajuns și anul trecut în atenția polițiștilor constănțeni, când a solicitat ajutorul lor, temându-se că a fost ținta unui atentat cu bombă. Astfel, acesta a găsit pe parbrizul mașinii lui, un BMW X5, un bilețel în care i se transmitea: „Înainte să deschizi mașina, sună-mă!”. Mesajul era lăsat de o vecină, care i-a atras atenția că în timpul nopții a observat mai multe persoane care au umblat la mașina acestuia, motiv pentru care, temându-se să nu i se fi montat vreo bombă, a alertat autoritățile.Ore bune mașina a fost cercetată, iar zonă împrejmuită; la cercetarea pirotehnică a fost implicat și un robot special. Într-un final, s-a dovedit că a fost vorba de o alarmă falsă.