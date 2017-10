Jaf cu mascaţi şi focuri de armă, la Casa de Cultură

1

jaf cu mascati

crede cineva ca politistii din Constanta vor rezolva cazul? Nici vorba. Vor cauta orice chitibus pentru a inchide cazul. Daca le promite macar 1/2 din suma furata este posibil sa dea de o usoara urma, dar fara rezultat pentru victima. Personal am patit-o de doua ori si niciun rezultat. Primul a fost in 1997, dar pentru ca nu am dat doua milioane lei pentru o masina de spalat, cazul nu a fost rezolvat. S-au oferit altii sa-mi predea atacatorii pentru o mie de euro. Ce era sa fac cu ei? De al doilea nu mai vorbesc ca este si mai deosebit.