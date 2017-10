Jaf armat cu pistol de jucărie

Un individ care a amenințat-o cu un pistol pe vânzătoarea unui magazin alimentar din Constanța este căutat de polițiști. Răufăcătorul i-a cerut femeii bani și țigări. Incidentul s-a petrecut în cursul dimineții de sâmbătă, pe strada București. Polițiștii Secției 3 au fost sesizați telefonic, sâmbătă, la ora 6,45, de către administratorul magazinului alimentar ce aparține SC Eurovit SRL despre faptul că, în jurul orei 5, un bărbat necunoscut a amenințat-o pe vânzătoare cu un pistol, după care i-a cerut toți banii din gestiune și un carton de țigări. Magazinul care funcționează non-stop este asigurat cu sistem de supraveghere video și sistem de monitorizare al unei societăți de pază, iar pe timpul nopții clienții sunt serviți pe geamul amplasat la ușa de acces. Oamenii legii au analizat imaginile înregistrate de camerele video și au stabilit că răufăcătorul s-a prezentat la magazin în jurul orei 4,45. A scos un pistol și a amenințat-o pe vânzătoare, iar după ce a primit banii și țigările solicitate a fugit. Prejudiciul se ridică la aproximativ 400 de lei. Vânzătoarea a scăpat nevătămată. Potrivit anchetatorilor, individul avea zona inferioară a feței acoperită cu un material textil de culoare neagră. Purta o șapcă de culoare deschisă și era îmbrăcat cu o pereche de pantaloni scurți și o cămașă cu mânecă lungă de culoare deschisă. Din declarațiile vânzătoarei, suspectul are aproximativ 30 de ani, 1,70 - 1,75 metri înălțime, iar la una dintre mâini, în zona degetelor, pe partea superioară, prezintă mai multe zgârieturi recente, în curs de cicatrizare. Polițiștii mai spun că pistolul folosit este de dimensiuni mici, cel mai probabil de jucărie. Conform subinspectorului Radu Croitoru, administratorul SC Eurovit SRL a anunțat Poliția abia după două ore de la momentul săvârșirii faptei, motivând că prejudiciul nu este mare. Din această cauză, cercetările ulterioare ale oamenilor legii au fost îngreunate. Firma de pază ce are în supraveghere magazinul alimentar a fost sancționată contravențional întrucât, odată ajunsă la fața locului, nu a sesizat imediat Poliția, așa cum prevede legislația în vigoare.