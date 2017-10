ITM. Trei dintre tinerele care lucrau la Beirut nu erau angajate cu forme legale

1

PUSCARIA

Eu in primul rind le-as face dosar penal alora de la ITM. Am inteles ca una din fete lucra acolo de 8 ani. In astia 8 ani, cite controale seara au fost facute de ITM ?? Nici unul. Toti inchid ochii iau spaga si dau avize. Repet, eu as rade ITM-ul in cazul asta.