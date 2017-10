Italianul pervers din Constanţa dă vina pe Facebook

Italianul pervers din Constanța dă vina pe Facebook

Magistrații de la Judecătoria Constanța au dispus condamnarea la pedeapsa de 12 ani de închisoare a italianului Paolo Ghelardini, de 66 de ani, pentru comiterea infracțiunii de pornografie infantilă prin sisteme informatice. Sentința nu este definitivă, ea putând fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Constanța. La începutul lunii august, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Te-rorism (DIICOT) - structura centrală au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a italianului Paolo Ghelardini. Ei au stabilit că, în perioada aprilie - iunie 2010, individul a postat pe profilul său de pe Facebook mai multe materiale pornografice cu minori. Procurorii au stabilit că italianul a descărcat fișiere conținând materiale pornografice cu minori, a răspândit și a transmis în mediul on-line aceste materiale către persoane interesate. Toate aceste operațiuni aveau loc în două imobile din zona peninsulară a Constanței, unde, cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate în martie de către procurorii DIICOT, au fost descoperite 9.500 de fișiere de tip imagine și 1.000 fișiere de tip înregistrări video-audio, conținând materiale pornografice cu minori, precum și însemnări olografe cu pri-vire la adresele de poștă electronică utilizate de italian și parolele de acces. În ciuda probelor evidente adunate de procurori împotriva sa, italianul a încercat să se disculpe, spunând că, de fapt, voia să facă un documentar prin care să scoată în evidență că rețelele de socializare sunt frecvent folosite de persoane cu un compor-tament sexual deviant. „Am intrat în corespondență cu mai mulți indivizi care se recomandau a fi incestuoși, pedofili și practicanți de perversiuni sexuale. Am primit de la aceștia și am descărcat mai multe materiale pornografice, printre care și cu minori, de zoofilie, necrofilie, sado-masochism etc. În fapt, intenția mea era să strâng un material prin care să demonstrez că Facebook este un serviciu ilicit, care favorizează răspândirea de practici pornografice infantile, precum și a altor comportamente ilicite”, a încercat să se disculpe Ghelardini, în fața anchetatorilor. Numai că, potrivit autorităților din Italia, el era cunoscut cu aceleași por-niri și în țara sa de origine, chiar soția lui reclamându-l pentru corupere de minori.