Irina Socol, fondatoarea Siveco, va fi eliberată condiţionat

Evaziune fiscala

Condamnata in mai si eliberata in iulie.Bravo. Si ramane cu ce a furat ? Stire incompleta. Pe contribuabil nu-l intereseaza pedepsa privativa de libertate ci recuperarea prejudiciului , care revine statului ( pentru scoli , spitale , salarii , pensii , etc ) Ca deobicei prejudiciul nu se recupereaza , iar acum se pregateste eliberarea lor pe caz de .... aglomeratie mare in penitenciare .Adica LIBER LA FURAT.