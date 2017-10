Irakieni prinși în timp ce încercau să treacă ilegal în țară

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, au depistat, vineri, șase persoane, un britanic, S. J.H( 39 ani) și 5 irakieni - 2 barbati (de 24 si 34 ani), 2 femei (de 20 si 27 ani) și un minor, care au trecut ilegal frontiera, pe jos, prin proximitatea PTF Negru-Voda.Potrivit anchetatorilor, indivizii au încercat să intre în țară cu un autoturism înmatriculat în Anglia. Mașina era condusă de un cetatean german, F.A.M.( de 48 ani). "Datorita neprezentarii documentelor justificative privind scopul si conditiile sederii ,conform prevederilor legale, nu s-a permis intrarea in tara pentru cei cinci cetatenii irakieni. In aceste conditii intreg grupul s-a inapoiat in Bulgaria , cu intentia vadita de a gasi alta cale pentru a intra in Romania.. La orele 03.45, sase persoane au fost depistate pe timpul trecerii ilegala a frontierei de stat. Acestea au fost conduse la sediul SPF Negru-Voda pentru continuarea cercetarilor", se arată într-un comunicat remis de Garda de Coastă.Pe parcursul cercetarilor, s-a evidentiat implicarea activa si vadita a conducatorului auto, cetateanul german mentionat anterior, in organizarea activitatilor ilegale si care , in acest timp a intrat legal in Romania .Cu sprijinul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta - Serviciul Politiei Rutiere, cetateanul in cauza a fost depistat si retinut pentru cercetari, in trafic, in municipiul Constanta.Cazul a ajuns în atenția unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, care a dispus masura asiguratorie a sechestrului pentru autovechiculul folosit de traficantii de migranti si sesizarea, prin rechizitoriu, a judecatorului de camera preliminara din cadrul Tribunalului Constanta ,cu propunere de arestare pentru cetatenii britanic si respectiv german,sub acuzatia de „ trafic de migranti ”, faptă prevăzută și sancționată de art. 263, din Codul Penal. Cetatenii irakieni au fost returnati autoritatilor de frontiera bulgare in data de 28.08.2015,orele 18.00,in baza acordului de readmisie.