IPS Teodosie, pus sub control judiciar de DNA

Tomitanul

In sfarsit, il vad pe acest smintit de arhiepiscop luptandu-se cu cele lumesti. Nu cred, sa existe un lider actul mai nebun, mai grandoman, mai hapsan si nesatul ca acest individ. A construit maghernite de biserici pe trotuare, asa nebunie, nu mi-a fost dat sa imi imaginez, (vezi trotuarele de la Toms 3 si mai sus in intersectie), a construit doua maghernite de biserici in parcul de la gara si in cel da la liceul de arta. Construieste magaoaie de biserci in cele 2 parcuri. A construit o magaoaie de hotel la grota sfantului, nu mai stiu localitatea.. E nebun. Fagadau, fa ceva! Darama magaoaiele alea de biserci, maghernitele alea de pe trotuare si ca bun crestin ce esti, construieste niste troite discrete si pline de candoare si har. Inaintea Nebunului a fost alt Tomitan ce tragea cu urechea si mai si semna hartii. Dar Ala, macar a avut bunul simt si s-a retras la manastie, unde s-a calugarit... Tomitane...Fa, ceva in numele Domnului!