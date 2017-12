IPJ Constanţa, deficit de personal. Examenul pentru încadrarea din sursă externă, la Constanţa! "Urmează să se facă angajări masive"

3

Angajari din sursa externa

Cum naiba sa avem personal daca suntem condusi politic, sefii te suna din 30 in 30 de minute ... de ce l-ai oprit pe Popescu? Nu stii ca el are restaurantul X? Lucrezi la un post de politie ... cum primarul in majoritatea localitatilor a iesit majoritar datorita accesarii de fonduri europene si populimea crede ca el este miezul di pizzzdddaa ... iar esti sunat —— lasa-l ma si pe ala sa vanda motorina ... are 2 copii de crescut .... lasa ca vinde si el fara autorizatii o perioada .... hai mai ce daca nu are permis ... conduce doar aici local .... iar exemplele sunt la infinit ... iar la fiecare 3 luni esti intrebat in sedinte : Ce ai facut? De ce nu ai amenzi? De ce nu ai dosare penale? De Ce? POLITIA = un mare kkt innziua de astazi!!! Cei care va depuneti dosarele pentru examene - nu stiti in ce va bagati ! In orice caz ... doresc tuturor succes !!!