Ionuţ Vârciu, fratele lui Liviu de la L.A., băgat în mormânt de un motociclist

Un martor povestește întregul accident:

Ionuț Vârciu, fratele lui Liviu de la L.A., băgat în mormânt de un motociclist

r Un martor ocular povestește că accidentul rutier s-a produs din vina unui motociclist care l-a șicanat pe șoferul decedat tot drumul de la Constanța r Cei prezenți la locul incidentul îi acuză pe polițiști că nici măcar nu s-au apropiat de victimă, s-au certat cu pasagerul pentru că nu își găsea buletinul, au aruncat toate probele de pe șosea în șanț pentru a nu bloca circulația și au refuzat să stea de vorbă cu martorii r Martorii spun că Ionuț Vârciu a mai trăit 15 minute după accident, însă Salvarea a întârziat nepermis de mult, aproape jumătate de oră Accidentul rutier în care și-a pierdut viața, luni, subofițerul Ionuț Vârciu, fratele fostului interpret de la L.A., este unul mult mai complicat decât pare la prima vedere. Un martor ocular ne-a povestit exact cum s-a întâmplat întreaga scenă a accidentului, dar ne-a făcut și dezvăluiri incredibile despre reacția polițiștilor sosiți la fața locului. Petra și prietenul ei veneau de la Oradea și au văzut întreaga scenă. Femeia povestește că la intrarea în orașul Ovidiu (intrarea dinspre Mihail Kogălniceanu), chiar în fața lor, s-a produs teribilul accident. Din câte povestește martora, Ionuț Vârciu nu avea viteză foarte mare, însă era șicanat continuu de o motocicletă verde, care l-ar fi și acroșat la un moment dat. „Veneam spre Constanța de la Oradea. Băiatul mort în accident circula din sens opus și, în momentul în care am ajuns paralel cu el, am văzut cum zboară bara de pe marginea drumului la câțiva metri în aer. A mai lovit un parapet, după care mașina a zburat practic ca un avion. S-a răsucit în aer și a căzut cu roțile în sus, după care s-a rostogolit o dată și a ajuns pe roți în mijlocul drumului industrial. Nu avea viteză. Cel mult 80-90 km/h, însă s-a speriat de o motocicletă și a tras brusc de volan. Am văzut cum motociclistul încerca să îl depășească ba pe dreapta, ba pe stânga, după care a accelerat și a ajuns pe partea stângă, exact în dreptul șoferului. S-a apropiat atât de mult de mașină încât cred că i-a și frecat oglinda. Atunci, șoferul probabil că s-a speriat și a tras brusc dreapta de volan. Așa a ajuns să intre în parapet și să zboare de pe pod. Pasagerul din dreapta, după ce a ieșit din mașină și l-am întrebat ce s-a întâmplat, mi-a confirmat că de la Constanța, tot drumul, au fost șicanați de un motociclist care i-a urmărit. Imediat după ce s-a produs accidentul, am oprit și ne-am dus să vedem, poate putem ajuta pe cineva. Am fost uimiți să vedem că pasagerul din dreapta a coborât teafăr, fără nicio zgârietură. Și-a dat centura jos și s-a scuturat de praf. Șoferul era lovit rău la cap. Trăia, însă. Era conștient și se mișca. Atunci am sunat la Salvare pentru că nu credeam că mai poate trăi cineva după un asemenea accident. Așa că motociclistul i-a provocat moartea. Drumul era liber, era singur pe sensul lui, nu avea de ce să tragă brusc de volan. Motociclistul, însă, nu a schițat niciun gest. Nu s-a oprit, conștient fiind că a băgat un om în pământ”, ne-a declarat Petra. Ambulanța a venit după 28 de minute Însă, în loc să primească ajutor de specialitate, orădenii acuză ambulanța că a sosit la jumătate de oră de la solicitare și îi desființează pe polițiștii sosiți la locul accidentului pentru neprofesionalismul cu care au acționat. Sau nu au acționat. „Amândoi au avut centura. Și pasagerul din dreapta și șoferul. Degeaba spun polițiștii că nu au purtat centura. Imediat, am sunat la Salvare, însă ne-a lăsat să vorbim patru minute pentru a ne spune că nu a înțeles nimic, decât că e vorba de un accident. Apoi ne-au pus să așteptăm, în telefon, că mai are un apel pe linia cealaltă cu un incendiu. Salvarea a sosit după 28 de minute din momentul în care noi am apelat 112. Poliția a venit în doar câteva minute, probabil că era în trecere. În momentul în care au ajuns polițiștii, șoferul trăia. În 15 minute, însă, a murit. Dacă ambulanța ajungea mai repede, suntem convinși că omul acesta ar fi trăit și azi”, spune Petra. „Au distrus toate probele, deși era un accident cu victime” Sosirea polițiștilor nu a însemnat nici pe departe un ajutor sau un sprijin pentru salvarea lui Ionuț Vârciu. Cel puțin așa susțin cei doi turiști din Oradea. Ei spun că oamenii legii nici nu s-au apropiat de victimă, s-au certat cu pasagerul pentru că nu își găsea buletinul, au aruncat toate probele de pe șosea în șanț pentru a nu bloca circulația și au refuzat să stea de vorbă cu martorii. „Nici nu s-au apropiat de el, să vadă cum se simte, să îi vorbească. Nu. Ne-a șocat cu adevărat modul în care s-au purtat acei polițiști (doi la număr), mai ales șeful lor. Nu au făcut decât să se certe cu noi. Mai întâi s-a luat de supraviețuitor pentru că nu are acte. Omul ăla încerca să-și ajute prietenul, iar polițistul îi cerea buletinul ca să-i ia declarație. M-am dus și i-am cerut polițistului să facă ceva pentru a-l ajuta. Mi-a răspuns că el nu e medic. L-am întrebat dacă măcar a sunat după ambulanță. «Nu e treaba mea să anunț salvarea», mi-a răspuns. O anunțasem eu, însă. Omul acesta nu e polițist, e un gunoi. Și i-am spus-o în față. Apoi, același polițist i-a cerut pasagerului să intre în mașină și să-i desfacă centura șoferului. Trăia atunci. Am sărit toți și i-am spus să nu îl miște, să nu-i desfacă nicio centură pentru că îi putea face și mai mult rău. Însă ce ne-a intrigat era faptul că omul acela își dădea duhul și polițiștii făceau deja declarații. Nu au vrut să-i dea nici măcar apă. Unul dintre ei, acela mai mic în grad, s-a dus la un moment dat pe șosea să oprească o mașină pentru a face rost de apă sau un prosop. L-a chemat șeful lui înapoi și i-a zis să lase prostiile, mai bine să ia declarații. Nu e posibil așa ceva. Foarte grav mi s-a părut că aceiași polițiști au șters toate urmele de la locul accidentului. Pe șosea se afla o bucată mare de bară care s-a desprins din parapet, cioburi, bucăți de metal din mașină. Polițistul acela le-a strâns pe toate și le-a aruncat în șanț. Nu a măsurat urme de frânare, nu a făcut poze, nimic. Mai mult, i-a cerut celuilalt să ia mașina de poliție de pe șosea, care proteja cât de cât locul accidentului, pentru a nu încurca circulația. Au distrus toate probele, deși era un accident cu victime. Eu, personal, m-am dus la polițiști și le-am spus că sunt martor ocular, că o motocicletă l-a șicanat, însă nici nu au vrut să stea de vorbă cu mine. Mi-au spus să îmi văd de treabă”, ne-a declarat orădeanul. După polițiști, primii care au ajuns la locul accidentului au fost pompierii de la descarcerare. Ei și-au găsit colegul prins între fiarele mașinii, însă era prea târziu. Până la sosirea lor, Ionuț Vârciu murise. Ieri am încercat să luăm un punct de vedere oficial din partea conducerii Serviciului Poliției Rutiere Constanța, în legătură cu acuzațiile aduse polițiștilor, dar șefii SPR aveau telefoanele închise.