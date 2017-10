Ionuţ Alexandru Miu va fi condus, astăzi, pe ultimul drum

2

CONDOLEANZE ALEXANDRU MIU

sincere condoleanze familiei si prietenei lui ALEXANDRU MIU. eu traiesc in ITALIA dar sunt din CONSTANTA mai exact KM 4-5 , si am vazut pe facebook drama lui "META". nu-l cunosc personal dar pot sa spun ca m-a tulburat foarte tare aceasta stire. i-mi pare nespus de rau ca un baiat atat de tanar si frumos sa plece dintre noi. cu lacrimi in ochi spun DUMNEZEU SA-L ODIHNESCA IN PACE, iar familiei, prietenei si prietenilor lui le urez sa gaseasca forza necesara de a trece peste acest necaz. chiar daca este extrem de greu. chiar daca nu va cunosc sa stiti ca va sunt alaturi cu suletul si gandul.