Ionescu, angajatul Aeroportului „M. Kogălniceanu“, a considerat mita un… „gest de recunoştinţă“

Ionescu, angajatul Aeroportului „M. Kogălniceanu“, a considerat mita un… „gest de recunoștință“

Tribunalul Constanța a demarat, ieri, cercetările judecătorești în dosarul în care inculpat este Adrian Ionescu, fostul șef al Atelierului Electroenergetic de la Aeroportul Internațional „M. Kogălniceanu“, care a fost trimis în judecată pentru că ar fi primit, în luna august 2009, 2.000 de dolari drept mită. Audiat de judecători, Adrian Ionescu s-a declarat din start nevinovat și a spus că nu recunoaște comiterea faptei. „Eu aveam atribuții să urmăresc îndeplinirea dispozițiilor directorului tehnic, Gheorghe Zamani, și cu care mă consultam în permanență. Eu nu aveam putere de decizie în vreun fel” - a declarat Adrian Ionescu. „Mi s-a solicitat părerea cu privire la o lucrare de branșare a unor motoare ce alimentau niște depozite de carburanți. Din datele avute la dispoziție rezulta că nu se putea realiza acea branșare pentru că se depășea puterea probată de funcționare a aeroportului. Aceasta ar fi presupus fie suportarea unor penalități de la SC Electrica, fie rămânerea fără tensiune în zona aeroportului. Am apreciat că acea lucrare era riscantă pentru aeroport” - a spus inculpatul judecătorilor. Culmea este că firma care efectua lucrarea, SC Electrodavid SRL, aparținea lui Virgil Enușcă, denunțătorul de astăzi al lui Ionescu și care, la acel moment, era și angajat al aeroportului, în funcția de electrician, fiind direct subordonat șefului de tură Ilie Sandu, potrivit spuselor lui Ionescu. Pentru că nu exista aviz de la Enel, lucrările au fost sistate, iar Ionescu a fost cel care a făcut demersurile pentru a obține aprobarea respectivă, „în mai sau iunie (n.r. - 2009), atunci s-a pus problema reluării lucrărilor” - a precizat inculpatul, numai că, ulterior, au apărut din nou probleme privind traseul acestora. „Modificarea traseului trebuia efectuată de Enușcă, dar acesta nu a mai prezentat nici un alt plan. Schița inițială nu era agreată de aeroport, iar sesizarea aceasta fusese făcută chiar de directorul Teodorescu, cel care, la acel moment, îi ținea locul directorului general” - a completat Ionescu. Ajungând la momentul comiterii faptei, bărbatul acuzat că a luat mită a spus: „Eu nu i-am pretins lui Virgil Enușcă vreo sumă de bani pentru a se realiza lucrarea, pentru că nu depindea de mine, ci de directorul Gheorghe Zamani”. „El (n.r. - denunțătorul) mi-a oferit plicul acela. Nu-mi amintesc dacă mi-a zis ce e în plic, dar l-am deschis și am văzut că nu sunt documente, ci bani. Am luat plicul cu bani, dar am considerat că este un gest de recunoștință pentru că l-am ajutat, pentru obținerea avizului, pentru că i-am arătat cum să facă lucrarea… Eu nu i-am numărat. I-am dat soției, i-a numărat ea” - a declarat Ionescu. Inculpatul a mai spus că Virgil Enușcă apela la el „ca să nu facă prostii sau greșeli, doar ca să mă consulte, pentru că era foarte prost pregătit”. Instanța a acordat un nou termen de judecată, pentru data de 2 martie, când vor fi citați primii trei martori din dosar. Procurorii îl acuză pe Ionescu că a pretins mită suma de 2.000 de dolari de la denunțătorul Virgil Enușcă, pentru a-i permite acestuia să continue și să fina-lizeze executarea unei lucrări în incinta aeroportului fără obiecțiuni din partea sa. De asemenea, potrivit rechizitoriului, i-a pretins în repetate rânduri 20% din valoarea lucrării pe care societatea administrată de el o execută în incinta aeroportului, pentru a permite continuarea lucrării până la finalizare.