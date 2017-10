Ion Ţiriac jr. a fost achitat în dosarul „Cocaină pentru VIP-uri“

Ion Țiriac jr. a fost achitat în dosarul „Cocaină pentru VIP-uri“

Ştire online publicată Vineri, 19 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Ion Alexandru Țiriac, fiul omului de afaceri Ion Țiriac, a fost achitat, ieri, de către Tribunalul București pentru toate faptele de care a fost acuzat de procurori în dosarul „Cocaina pentru VIP-uri”, potrivit purtătorului de cuvânt al instanței, Laura Andrei. La unul din ultimele termene, procurorul de ședință a cerut condamnarea lui Țiriac jr. susținând că există destule probe la dosar în acest sens, chiar dacă inculpatul a beneficiat în timpul anchetei de „un tratament preferențial”. Pentru a explica în ce a constat acest „tratament preferențial”, procurorul a citit dintr-un raport întocmit de CSM cu privire la modul în care s-a efectuat urmărirea penală în cauză, din care reiese că ancheta are mari carențe, în sensul că probe care îl incriminau pe inculpat nu au fost atașate la dosar. Procurorul a mai susținut că în dosar a existat „o ingerință necontrolată” a reputației unui om și a mass-media în problemele justiției. Potrivit procurorului, din acest motiv, mai mulți martori au ajuns să-și schimbe depozițiile de mai multe ori. La rândul său, avocatul lui Țiriac jr., Marian Nazat, a cerut instanței de fond să țină cont că în sentința Curții de Apel București nu se face referire la faptul că prima decizie a tribunalului prin care clientul său a fost achitat ar fi nelegală și netemeinică. “Pe fondul cauzei concluziile sunt de achitare. În faza de urmărire penală s-a încălcat modul de administrare a probelor, majoritatea fiind obținute ilegal. De asemenea, dreptul la apărare a fost golit de conținut datorită faptului că nu ni s-a dat voie să propunem probe pentru a demonstra contrariul celor susținute de procurori”, a declarat Nazat. Avocatul lui Țiriac a cerut, de asemenea, instanței să nu țină cont de depoziția martorului sub acoperire. În acest sens, Nazat a prezentat o decizie a CEDO care ar arăta că apărarea ar fi în imposibilitate de a verifica veridicitatea spuselor unei persoane a cărei identitate nu este cunoscută de apărători.Ion Alexandru Țiriac, fiul omului de afaceri Ion Țiriac, a fost achitat, ieri, de către Tribunalul București pentru toate faptele de care a fost acuzat de procurori în dosarul „Cocaina pentru VIP-uri”, potrivit purtătorului de cuvânt al instanței, Laura Andrei. La unul din ultimele termene, procurorul de ședință a cerut condamnarea lui Țiriac jr. susținând că există destule probe la dosar în acest sens, chiar dacă inculpatul a beneficiat în timpul anchetei de „un tratament preferențial”. Pentru a explica în ce a constat acest „tratament preferențial”, procurorul a citit dintr-un raport întocmit de CSM cu privire la modul în care s-a efectuat urmărirea penală în cauză, din care reiese că ancheta are mari carențe, în sensul că probe care îl incriminau pe inculpat nu au fost atașate la dosar. Procurorul a mai susținut că în dosar a existat „o ingerință necontrolată” a reputației unui om și a mass-media în problemele justiției. Potrivit procurorului, din acest motiv, mai mulți martori au ajuns să-și schimbe depozițiile de mai multe ori. La rândul său, avocatul lui Țiriac jr., Marian Nazat, a cerut instanței de fond să țină cont că în sentința Curții de Apel București nu se face referire la faptul că prima decizie a tribunalului prin care clientul său a fost achitat ar fi nelegală și netemeinică. “Pe fondul cauzei concluziile sunt de achitare. În faza de urmărire penală s-a încălcat modul de administrare a probelor, majoritatea fiind obținute ilegal. De asemenea, dreptul la apărare a fost golit de conținut datorită faptului că nu ni s-a dat voie să propunem probe pentru a demonstra contrariul celor susținute de procurori”, a declarat Nazat. Avocatul lui Țiriac a cerut, de asemenea, instanței să nu țină cont de depoziția martorului sub acoperire. În acest sens, Nazat a prezentat o decizie a CEDO care ar arăta că apărarea ar fi în imposibilitate de a verifica veridicitatea spuselor unei persoane a cărei identitate nu este cunoscută de apărători.