Ion Iliescu, reacție după punerea sa sub acuzare

Fostul președinte Ion Iliescu a scris sâmbătă, pe blogul său, că o revoluție este în același timp un eșec și o victorie, fiind expresia dorinței de schimbare."Se împlinesc 29 de ani de la Revoluția Română din decembrie 1989, un act de demnitate al poporului român, care își va păstra semnificația în timp, indiferent de manipulările mediatice și politice, indiferent de ceea ce spun și vor spune detractorii ei. O revoluție este în același timp un eșec și o victorie. Un eșec al vechiului sistem politic, incapabil de dialog cu cetățenii, incapabil să mai administreze o țară și, nu în cele din urmă, rupt de realitate și surd la vocea poporului. O Revoluție este o victorie a voinței populare, a nevoii de schimbare", afirmă Iliescu.El consideră că, atunci când se uită ce s-a întâmplat într-un regim dictatorial, pot apărea condițiile unor schimbări violente, deoarece "ruptura între baza și elitele societăților se adâncește, iar binele public este pus între paranteze"."România trebuia să se schimbe în 1989. Putea s-o facă pașnic, dacă reușea să construiască o alternativă la guvernarea momentului, iar puterea de atunci ar fi acceptat un partener de dialog pentru o ieșire negociată din totalitarism, precum s-a întâmplat în Polonia. (...) Am avut, în acești 29 de ani, începând cu zilele revoluției, atât momente impresionante de solidaritate, dar și momente de vrajbă, de divizare, de confruntare. Cu toate acestea am reușit să îndeplinim, punct cu punct, Programul Revoluției, enunțat în seara zilei de 22 decembrie 1989", consideră Iliescu.În opinia sa, țara noastră s-a schimbat foarte mult, atât în bine, cât și în rău, iar în prezent cel mai mare pericol pentru democrație, și în România, dar și în Europa, îl reprezintă adâncirea inegalităților economice și sociale, ceea ce ajută mișcările populiste, naționaliste și extremiste să atragă simpatizanți."Adevăratul omagiu și manifestarea recunostinței față de cei care au reusit să ne aducă libertatea după decenii de totalitarisme este păstrarea democrației și a libertății. Politicul trebuie să reziste tentației autoritarismului, antecamera totalitarismului. Împreună, și dincolo de ce ne desparte, până la urmă în mod firesc, putem și trebuie să apărăm ceea ce am câștigat în decembrie 1989 și în același timp să corectăm ceea ce am făcut greșit, de atunci până acum", a mai scris Ion Iliescu.Procurorii Secției militare din Parchetul Generel au anunțat, vineri, că au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, Iosif Rus și Emil Dumitrescu, în dosarul Revoluției din decembrie 1989.Sursa: realitatea.net