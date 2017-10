Ion Iliescu, audiat în dosarul "Mineriada"

Ştire online publicată Luni, 16 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul președinte Ion Iliescu s-a prezentat, de dimineață, la Parchetul General, pentru a fi audiat de procurorii militari în dosarul "Mineriada", în care este acuzat de infracțiuni contra umanității.„Voi fi chemat, voi dialoga, voi răspunde, care este problema?", a fost prima reacție a lui Ion Iliescu, după inculparea în dosarul Mineriadei.La sfârșitul anului 2016, procurorii militari au decis punerea în mișcare a acțiunii penale, sub aspectul săvârșirii de infracțiuni contra umanității, față de fostul președinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman și fostul director al SRI Virgil Măgureanu în dosarul "Mineriada din 13 - 15 iunie 1990".De asemenea, au fost puși sub urmărire penală Gelu Voican Voiculescu, fost viceprim-ministru al guvernului interimar al României; Nicolae Dumitru, fost prim-vicepreședinte al Frontului Salvării Naționale; general (rez.) Mugurel Cristian Florescu, fost adjunct al procurorului general al României și șef al Direcției Procuraturilor Militare.Parchetul Militar a anunțat atunci că, în acest dosar, urmărirea penală se efectuează, în continuare, față de alți 18 suspecți, sub aspectul săvârșirii acelorași infracțiuni de crime împotriva umanității.