Iohannis: Mi-aş fi dorit ca la un an să ştim vinovaţii de la Colectiv

Iohannis: Mi-aș fi dorit ca la un an să știm vinovații de la Colectiv

Președintele Klaus Iohannis a susținut că la un an de la evenimentul de la Colectiv și-ar fi dorit să se știe cine se face vinovat de "accidentul teribil"."România s-a schimbat. Dacă acum după un an de zile tragem linie vedem că unele lucruri s-au schimbat în bine. Bunăoară verificările sunt mai clare, mai dese la astfel de locații unde se organizează evenimente, există proceduri mai bune, mai clare într-o serie de domenii, alte lucruri nu s-au schimbat după părerea mea suficient de mult. Mi-aș fi dorit ca după un an de zile să știm totuși cine s-a făcut vinovat de acest accident teribil", a declarat, astăzi, Iohannis, citat de Agerpres.El a mai spus că după evenimentul de la Colectiv societatea s-a schimbat, arătând că oamenii au devenit mult mai conștienți."Oamenii pe bună dreptate se uită atent la locurile unde merg pentru diferite spectacole. Societatea civilă și-a ridicat vocea și a cerut schimbări pe bună dreptate. Toate acestea se întâmplă și cred că sunt unele semne bune", a completat șeful statului.Iohannis a mai spus că cei care nu au înțeles mesajul României după Colectiv vor fi ''măturați'' de pe scena publică.