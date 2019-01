Iohannis, la întâlnirea cu Jean Claude Juncker: Poziţia României va continua să fie de susţinere a proiectului european

Iohannis, la întâlnirea cu Jean Claude Juncker: Poziția României va continua să fie de susținere a proiectului european

"Deținerea președinției Consiliului UE pentru prima dată este un moment important pentru România. Este o ocazie bună pentru noi de a readuce angajamentul nostru față de proiectul european în toate dimensiunile sale de asemenea susținerea pentru valorile europene. Dorim sa folosim acest prilej pentru a fi împreună mai puternici și pentru a construi o Uniune Europeană mai puternică. Comisia Europeană este un partenere esențial. România împărtășește în totalitate abordarea pro-eruopeană, iar poziția României va continua să fie de susținere a proiectului european", a declarat Iohannis.



Președintele României, Klaus Iohannis, promite, din nou, că țara noastră va face față cu brio conducerii Consiliului Uniunii Europene.



"Am discutat problemele europene de foarte multe ori la Consiliul European și cred că suntem bine pregătiți pentru perioada dificilă, dar interesantă. Noi considerăm Comisia Europeană un partener important cu care împărtășim obiectivul unei Europe mai puternice. Acesta va fi și obiectivul către care vor fi orientate eforturile noastre în următoarele șase luni. Am discutat și abordări generale care pe vom folos. Am discutat despe buget, despre Brexit și despre strategiile pe care le vom aplica pentru ieșirea Marii Britanii din UE", a declarat Klaus Iohannis în cadrul conferinței comune cu Jean - Claude Juncker.



Potrivit președintelui, discuțiile privind viitorul Europei vor fi în prima linie a agendei președinției României la Consiliul UE.



"Discuțiile privind viitorul Europei vor fi în prima linie a agendei europene în timpul președinței și la summitul de la Sibiu din luna mai, care va fi piatra de hotar a președinției noastre", a mai spus Iohannis la întrevederea cu Juncker.



Președinția României la Consiliul UE are loc într-un moment "dificil" pentru Europa, a declarat, vineri, șeful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, în cadrul întrevederii președintelui Klaus Iohannis cu Colegiul Comisarilor, care a avut loc la Palatul Cotroceni.



El a amintit momentul "marcant" pentru Uniunea Europeană când s-a semnat Tratatul de aderare a României.



Potrivit lui Juncker, președinția României la Consiliul UE trebuie să ofere speranță.



"Președinția României are loc într-un moment dificil pentru Europa, motiv pentru care președinția română va cunoaște mai multe episoade diferite, dar e vorba și de rezultate aici. Comisia a prezentat toate inițiativele legislative pe care trebuie să le prezinte. (...) Co-leguitorii trebuie să încheie aceste dosare înainte de alegerile europarlamentare - mă gândesc la acordul de principiu pe cadrul financiar multianual", a spus oficialul european, citat de Agerpres.



Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a ajuns vineri, cu puțin înainte de ora 10, la Palatul Cotroceni pentru discuții cu președintele Klaus Iohannis.



Jean-Claude Juncker se va întâlni, tot vineri, la Parlament, de la ora 11.00, cu președintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu. Iar de la ora 11,50, președintele CE are programată o întrevedere cu premierul Viorica Dăncilă, la Palatul Victoria.



În dimineața zilei de vineri va sosi la Palatul Victoria Colegiul Comisarilor. Ei vor fi primiți de către viceprim-ministrul Grațiela Leocadia Gavrilescu, viceprim-ministrul Viorel Ștefan, viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României Ana Birchall și viceprim-ministrul Eugen Orlando Teodorovici, arată un comunicat al Executivului.



Discuțiile sunt organizate în clustere tematice cu participarea membrilor Guvernului României și comisarilor europeni pe temele: "piață internă - creștere, competitivitate, inovare și digital", "Convergență economică și socială, coeziune și incluziune" și "Europa - actor global, apărare, securitate UE, migrație și justiție".



Juncker se află la București cu ocazia inaugurării președinției române a Consiliului Uniunii Europene. Evenimentul oficial de inaugurare a avut loc joi, la Ateneul Român.



