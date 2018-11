Iohannis, după adoptarea Acordului Brexit: Protejează românii care se afla în Marea Britanie

Președintele României, Klaus Iohannis, a făcut primele declarații după semnarea acordului privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Românii nu vor avea nevoie de vize pentru a călători în Marea Britanie, a anunțat președintele României după negocierile de la Bruxelles pentru Brexit. Șeful statului a spus că acordul este ”un document foarte amplu, foarte bine elaborat”, favorabil pentru România și care asigură toate drepturile românilor, inclusiv cel de a munci, de a locui, de a studia sau de a primi pensie în Marea Britanie. Acordul nu îi va afecta sub nicio formă pe români, garantează șeful statului.

"Astăzi am finalizat discuțiile înt-un timp record. Consiliul în formatul UE 27 a agreat proiectul de retragere și a aprobat declarația politică referitoare la relațiile politice viitoare. Acordul de retragere va putea fi folosit în cazul în care va fi aprobat în final de toate parlamentele pentru a clarifica astectele în detaliu care țin de retrgerea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Și pentru noi are o importanță mare pentru că în acest document se stipulează, de exemplu, cum vor fi tratați românii în Marea Britanie. E un document foarte amplu, foarte bine elaborat. Este un document la care s-a lucrat un an și jumătate. Au fost respectate foarte bine limitele sau mandatul impus de CE la vremea respectivă Un mare stat membru pleacă, asta nu poate să fie o veste bună", a spus Klaus Iohannis.







Iohannis a precizat că, dacă acest Acord va ajunge să fie implementat, are prevederi favorabile pentru români.







"Pentru românii aflați în Marea Britanie nu se schimbă mare lucru. Dacă acest acord intră în vigoare, el protejează românii și pe ceilalți europeni care se afla în Marea Britanie. Noi am insistat și am obținut să fie clarificat în declarația politică referitoare la relația viitoare să nu existe discriminări între membri UE. De exemplu, să nu se introducă vize pentru românii care vor să călătorească în Marea Britanie și aceste lucruri au fost clarificate în sensul dorit de noi. Acest acord este un acord pe care noi îl găsim potrivit, îl găsim bun și ne dorim să fie aprobat", a completat șeful statului.







De asemenea, după Brexit, românii vor putea studia în continuare, vor putea munci și vor putea primii pensii în Marea Britanie. Cu toate acestea, Iohannis spune că nu este o zi fericită.







Acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană a fost aprobat, duminică, de liderii UE, scrie romaniatv.net