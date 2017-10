Ioana Maria Vlas scrie despre experienţa din arest

La 5 luni de la eliberare,

Ioana Maria Vlas scrie despre experiența din arest

Ioana Maria Vlas, eliberată din închisoare în urmă cu cinci luni, locuiește în București, în apartamentul unei rude, scrie despre experiența din penitenciar și spune că este în căutarea unui sponsor pentru un proiect în care vrea să le implice pe deținutele de la Penitenciarul Târgșor. Ioana Maria Vlas, care a stat peste șase ani în închisoare, după ce a fost condamnată la zece ani de detenție în dosarele FNI și FNA, locuiește în prezent în București, în apartamentul unei rude care are grijă de ea. Ioana Maria Vlas a declarat că viața sa după eliberarea din penitenciar nu este deloc interesantă și că își ocupă timpul citind și scriind despre experiența din penitenciar, dar și ficțiune. „Nu am nimic de făcut. Citesc, scriu și cuget. În afară de citit și de scris, nu e nimic interesant”, a spus Vlas. Întrebată despre ce scrie, Vlas a răspuns că scrie despre experiența sa din mediul carceral și că, uneori, scrie și ficțiune. Vlas, care la eliberarea din Penitenciarul Târgșor, în 20 octombrie 2010, afirma că vrea să se întoarcă în închisoare, pentru a derula proiecte destinate deținutelor, spune că nu a renunțat la idee, însă nu poate face acest lucru acum, întrucât, în următorul an, nu are voie să se întoarcă în mijlocul fostelor sale colege de detenție.