Înzestrarea armatei române, o notă de plată de zeci de miliarde de euro

În mai puțin de un an, Statele Unite, Franța, Germania și Olanda par să-și fi împărțit livrările de armament către România. Partenerii de peste Ocean sunt cei care, la o primă vedere, au cele mai mari contracte. Pe listă sunt sisteme de rachete de artilerie HIMARS. Contractul este de aproximativ 1,25 miliarde de dolari. România ar urma să mai comande 36 de avioane de tip F 16, toate second-hand. Aeronavele vor fi cumpărate cel mai probabil de la garda națională americană. Nu în ultimul rând, ne dorim tot de la americani și elicopterul de atac de tip VIPER, produs de cei de la Bell Helicopters.Aproape 600 de transportoare pentru care am putea plăti două miliarde de euro ar urma să fie fabricate în România de un consorțiu româno-german. Producția poate începe anul viitor, la Moreni, iar într-o primă fază, forțele terestre vor primi peste 270 de autovehicule militare.Vizita președintelui Emmanuel Macron a vizat și aspectul înzestrării Armatei Române. Franța vrea să ne livreze rachete cu rază scurtă de acțiune, dar poate cel mai important lucru pe lista de achiziții a țării noastre - elicoptere multirol fabricate la Ghimbav. Este vorba despre modelul H215M. O condiție au însă francezii. Ca statul român să comande 50 de aparate pentru următorii 10 ani.Olanda se așează și ea la masa negocierilor. A fost la un pas să fabrice corvete pentru forțele noastre navale. Am avea nevoie de patru astfel de nave de luptă, iar pentru ele plătim 1,6 miliarde de euro.Acestea sunt principalele programe de înzestrare ale armatei române. Cel puțin pe hârtie ele există. Iar toată această tehnică militară trebuie să fie folosită de armată până în 2026, conform planului de înzestrare.