Investiţie majoră pentru Armata României: bateriile de coastă

Investiție majoră pentru Armata României: bateriile de coastă

Ministrul Apărării Naționale, Mihai Fifor, a anunțat, ieri, că a demarat procedura de achiziție a bateriilor de coastă, informează Agerpres.„Astăzi (n.r. - ieri), sperăm să putem porni procedura pentru achiziția sistemelor mobile de lansatoare de rachete. Este vorba de bateriile de coastă, o nouă etapă de înzestrare majoră pentru Armata României, un program care nu face decât să vină în completarea celorlalte, asigurând României o capacitate de descurajare și de apărare în partea aceasta a Flancului estic. Publicăm anunțul, după ce s-a trecut prin toate etapele premergătoare lansării acestei proceduri. În urmă cu două săptămâni, am aprobat o hotărâre de guvern în acest sens, iar acum suntem pregătiți să putem lansa această procedură”, a spus Mihai Fifor, prezent la deschiderea anului universitar la Academia Tehnică Militară.Fifor a precizat că își dorește ca Armata României să aibă parte de cele mai performante echipamente, dintre care o parte să fie realizate în industria națională de apărare, prin transfer tehnologic și cooperare industrială.„S-a discutat (n.r. - în SUA) și despre programul F16, pe care dorim să continuăm să le achiziționăm. În primă instanță, sunt cele cinci aeronave pe care urmează să le achiziționăm tot din Portugalia, așa cum s-a întâmplat și cu celelalte 12. E adevărat, am cerut sprijin și secretarului Apărării, pentru că fie că se cumpără din Portugalia, fie că se cumpără din altă țară aliată, procedura e aceeași și este nevoie de un acord al Guvernului SUA pentru ca această procedură să aibă loc”, a mai spus ministrul Fifor.Ministrul Apărării a mai arătat că secretarul Apărării Jim Mattis a dat toate asigurările că va exista sprijin pentru acest program.„Pe de altă parte, am discutat în continuare despre cele 36 de aeronave pe care intenționăm să le achiziționăm, astfel încât să putem completa nevoia de înzestrare a armatei. Statul Major al Forțelor Aeriene dă asigurări că, începând cu luna februarie, vom putea ieși la Poliția Aeriană cu F16. Atunci se termină toată procedura, toată pregătirea necesară pentru a opera aceste avioane în condiții de maximă siguranță și operativitate”, a afirmat Mihai Fifor.