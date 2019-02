Învestirea lui Donald Trump ca preşedinte al SUA, anchetată de procurori. La ceremonia de atunci a fost şi Liviu Dragnea

Învestirea lui Donald Trump ca președinte al SUA, anchetată de procurori. La ceremonia de atunci a fost și Liviu Dragnea

Procurorii federali din New York au citat comitetul care a organizat ceremonia de învestire a lui Donald Trump privitor la predarea de documente ce au legătură cu donatorii, fondatorii și finanțatorii, pas ce pare că intensifică ancheta asupra activității organismului, scrie CNN.Citația emisă de Procuratura Manhattan cere comitetului să predea documente despre orice donator sau donație, participant la evenimente ale comitetului și chiar de posibilitatea donațiilor venite din partea cetățenilor străini. La ceremonia de atunci a fost prezent și președintele PSD, Liviu Dragnea.În știrea difuzată de CNN este evidențiat faptul că procurorii investighează o lungă listă de posibile infracțiuni: conspirație împotriva SUA, declarații false, fraudarea corespondenței, a informațiilor, spălare de bani, încălcări ale legilor ce interzic contribuțiile din partea unor națiuni străine și cele făcute în numele altor persoane.Sunt cerute documente relaționate oricăror „beneficii" oferite donatorilor, inclusiv „bilete, oportunități foto și/ sau recepții restrânse". În plus, este cerut comitetului să predea informații despre donații făcute direct fondatorilor, precum și corespondența în care a fost discutată acea posibilitate.Investigația procurorilor federali asupra comitetului implică posibile abuzuri financiare legate de donațiile de peste 100 de milioane de dolari pentru învestirea lui Trump, a relatat CNN. Procurorul numit în citație, Tom McKay, este membru al unității Public Corruption și a fost unul dintre principalii procurori în cazul deschis împotriva fostului avocat personal al lui Trump, Michael Cohen.Cererea documentelor sugerează că președintele american și entități conexe lui pot fi într-o continuă examinare a procurorilor federali, în special în New York, chiar dacă ancheta consilierului special Robert Muller se încheie. Un purtător de cuvânt al comitetului a spus luni: „Tocmai am primit o citație pentru documente. În timp ce încă o analizăm, intenționăm să cooperăm cu ancheta". Procuratura din Manhattan nu a dorit să comenteze. Tom Barrack, președintele comitetului de învestire, care nu figurează în citație, a refuzat, de asemenea, să comenteze.Citația cuprinde două nume: Imaad Zuberi și compania sa de investiții, Avenue Ventures LLC, care a donat 900.000 de dolari pentru fondul inaugural, potrivit documentelor Federal Election Commission.În decembrie, după ce Wall Street Journal a scris pentru prima dată despre o posibilă anchetă în acest caz, Sarah Huckabee Sanders, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, a negat că președintele american, Donald Trump, ar fi știut despre posibile infracțiuni comise de comitetul său privind organizarea ceremoniei de învestire.