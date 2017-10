Învăţătoarea Gabriela Piscanu degradează imaginea Liceului Teoretic din Mihail Kogălniceanu

Afirmații gratuite la o dezbatere publică

Învățătoarea Gabriela Piscanu degradează imaginea Liceului Teoretic din Mihail Kogălniceanu

O învățătoare care lucrează la Liceul Teoretic din localitatea Mihail Ko-glniceanu s-a aventurat să facă anumite afirmații care, dacă ar fi adevărate, ar declanșa o adevărată anchetă penală la unitatea școlară de unde își ridică salariul. În cursul zilei de ieri, învățătoarea Gabriela Piscanu a fost prezentă la o dezbatere publică susținută la inițiativa deputatului Maria Sta-vrositu. Tema întâlnirii la care au participat reprezentanții mai multor instituții ale statului, dar și ai unor ONG-uri a făcut referire la combaterea traficului de femei și copii la nivel județean și național. La această întâlnire, Gabriela Piscanu a participat ca reprezentant al Liceului Teoretic „Mihail Kogăl-niceanu”. La un moment dat, ea a luat cuvântul la dezbaterea publică și a dat de înțeles că la Liceul din Kogălniceanu ar fi probleme deoarece elevele minore au anumite relații neadecvate vârstei, iar aici i-a menționat și pe soldații de la Baza Militară din localitate. Întrebată de către deputatul Maria Stavrositu dacă este vorba despre vreun caz izolat, Gabriela Piscanu a spus că nu este o problemă izolată, ci tinde să se extindă. Contactată telefonic de redactorii „Cuget Liber” pentru a-și argumenta afirmațiile făcute, învățătoarea s-a enervat la culme și, pe un ton ridicat, pe care probabil îl folosește în discuțiile cu elevii săi, a spus că ea doar a afirmat despre relațiile dintre eleve și soldați și că nu trebuie să se scrie prin ziare despre acest lucru. „Eu doar am afirmat, nu am declarat nimic. Este diferență între a afirma și a declara ceva și nu vă pot spune mai multe pentru că aici este vorba și despre un secret… știți că la bază sunt militari” a spus Gabriela Piscanu, care a închis telefonul înainte ca discuția să se termine în condiții normale. Lăsând la o parte faptul că între a afirma și a declara nu este vreo diferență, așa cum susține cadrul didactic, atitudinea învățătoarei ne-a pus pe gânduri și am început să verificăm dacă într-adevăr la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” există astfel de probleme. Pe cale de consecință, în cele din urmă, am depistat că afirmațiile Gabrielei Piscanu sunt pure fabulații despre care nici profesorii liceului nu știau nimic, dar nici polițiștii din localitate. „Exclus să avem astfel de probleme la noi în școală. Cum a putut afirma așa ceva când, din contră, cadrele didactice de aici se implică pentru ca elevii să aibă parte de o educație corectă? Nu-mi vine să cred că d-na învățătoare face astfel de afirmații pentru că mie nu mi-a spus nimic. Și tocmai eu sunt cea care am trimis-o la dezbaterea publică pentru a reprezenta liceul. O să fiu mai atentă altă dată” a spus Mirela Drăculeț, actuala directoare a liceului. „Niciodată nu au existat probleme vizavi de anumite relații necuvenite dintre elevele din liceu și soldații din Bază. Nici în anii trecuți, când am fost eu director, și nici acum” a precizat și Gheorghe Balamace, fostul director al Liceului Teoretic „M. Kogălniceanu”. Și mai supărat de afirmațiile învățătoarei a fost șeful Postului de Poliție din comună, subcomisar, Laurențiu Carp. „Nu am avut nicio plângere în acest sens, și nici măcar semnale că fetele de la liceu ar avea relații cu soldații de la Bază. Mai mult, dacă doamna învățătoare știe despre așa ceva, de ce nu ne-a sesizat și pe noi?” s-a întrebat subcomisarul Laurențiu Carp. Lăsând la o parte faptul că, probabil, nu-și dă seama de impactul pe care-l poate avea o dezbatere publică, ce nu se compară cu o bârfă la stradă, învățătoarea Gabriela Piscanu a pus într-o lumină proastă,în fața celor prezenți la dezbatere atât elevele de la liceul în cauză, cât și cadrele didactice de acolo, dând de înțeles că nu s-ar implica în educația copiilor.