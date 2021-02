Învățătoare acuzată că a pierdut banii pentru fondul clasei la păcănele

O învăţătoare din Râmnicu Vâlcea este acuzată că a pierdut banii pentru fondul clasei la cazinou. Totul a ieșit la iveală atunci când părinţii au recunoscut-o în câteva imagini, când fura dintr-un mall. Femeia împrumutase sume importante şi de la aceștia.

Învăţătoarea, în vârstă de 40 de ani, din Râmnicu Vâlcea, cadru didactic la Şcoala Gimnazială numărul 13, este acuzată că fură de mai multă vreme, înşală părinţii cărora le cere bani sub pretextul ajutorării altor persoane, bani pe care însă îi joacă la păcănele.







Aproximativ 20,000 de lei lei vechi s-a împrumutat învățătoarea de la părinți, sub fel și fel de pretexte: că are rate, că are nevoie pentru fratele ei din Germania... Sunt părinți care spun că au împrumutat-o chiar cu suma de 1.000 de euro.