Învaţă de la vameşi cum să iei mită

Învață de la vameși cum să iei mită

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Unul dintre inculpații din cazul de amplă corupție de la frontiera Siret i-a „predat” o lecție de luat mită unuia dintre investigatorii sub acoperire ai Direcției Naționale Anticorupție, situația insolită fiind prezentată judecătorului de către anchetatorii DNA, informează Mediafax. Procurorii anticorupție arată că investigatorul sub acoperire Gabriel Vasile Preda „primește o lecție de luat mită de la Cristian Nicolovici”. Nicolovici îi spune investigatorului sub acoperire „că e bine că stă să observe să-și facă ochiul”. „«Tu când ai venit, îți faci ochiul, tu deja știi, .... acela, pac, aha, aha...»”, îi spune Nicolovici investigatorului sub acoperire, procurorii arătând că anchetatorul „este învățat să se uite la data eliberării pașaportului, la regiunea țării din care provine terțul, care oferă mită, astfel încât atunci când pune mâna pe bani să știe pentru ce o face”. Procurorii indică un alt fragment dintr-o înregistrare în care investigatorului i se spune: „adică tu când ai pus mâna să știi, frate, pentru ce...”. În referatul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) privind cererea de arestare a angajaților vamali și de frontieră, implicați în corupție și contrabandă, se arată că în incinta PTF Siret, pe sensul de intrare sau de ieșire din țară, sunt amplasate tonete în care își desfășoară activitatea polițiști de frontieră ce verifică documentele de călătorie sau de identitate și se ocupă de implementarea datelor în programe de gestionare a unor asemenea informații. Procurorii notează că „ei însă sunt cei care pretind, primesc sau acceptă mită atât în nume propriu, cât și în numele celorlalți colegi pentru a trece cu vederea pentru a nu denunța sau constata infracțiuni sau contravenții comise la trecerea frontierei de stat a României”.