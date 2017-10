Intrăm în atmosfera Zilei Marinei. Ce evenimente vor fi organizate

Forțele Navale Române au anunțat organizarea unor serii de evenimente pentru a sărbători Ziua Marinei Române, în perioada 4-15 august, în localitățile Constanța și Mangalia.Vineri, 5 august, între orele 19.00-20.30, Muzica Militară a Forțelor Navale susține un concert în stațiunea Mamaia, la Piațeta Perla. Sâmbătă, 6 au-gust, între orele 9.00-19.00, este Ziua Porților Deschise în Portul Militar și la Muzeul Marinei din Constanța. De luni și până vineri, 8-12 august, între orele 18.00-20.00, are loc Săptămâna Mării, iar evenimentele sunt dedicate tuturor celor care și-au legat destinele de întinderile albastre, standuri expoziționale, ateliere interactive și concerte, pe faleza din fața Comandamentului Flotei.Duminică, 14 august, între orele 8.30-9.30, va fi organizată o ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane de flori, în memoria celor care își dorm somnul de veci în adâncul apelor, la Monumentul Crucea Marinarilor, de pe faleza din Constanța, iar spre seară, între orele 18.00-19.00, Muzica Militară a Forțelor Navale, în Piața Ovidiu din Constanța.Luni, 15 august, între orele 10.00-12.30, are loc exercițiul demonstrativ întrunit FNR 16, pe faleza din fața Comandamentului Flotei; între orele 13.00-15.00, sunt organizate jocuri și concursuri marinărești în Portul Tomis, iar la orele 20.00-22.00, va fi organizat un concert susținut de Muzica Militară a Forțelor Navale pe faleză, în zona Cazino. Totul se va încheia la ora 23.00, cu un spectacol de artificii și retragerea cu torțe a marinarilor militari pe traseul Vraja Mării - Cazino - Comandamentul Flotei - Piața Ovidiu - Miga - Prefectura Constanța.v v vLa Mangalia, activitățile încep de joi, 4 august, cu un concert susținut, la ora 19.00, de Muzica Militară a Forțelor Navale, în Piața Republicii. Sâmbătă, 6 august, între orele 10.00-14.00, are loc Ziua Porților Deschise în Portul Militar Mangalia.Săptămâna Spiritualității Marinărești este organizată de luni până sâmbătă, 8-13 august, între orele 19.00 și 21.00, eve-nimente culturale găzduite de Cercul Militar Mangalia. Sâmbătă, 13 august, de la ora 9.00, are loc o ceremonie militară și religioasă de depunere de co-roane de flori în memoria eroilor marinari, organizată de Garnizoana Mangalia, la Monumentul Marinarului Erou de la Muzeul Marinei. Duminică, 14 august, între orele 20.00-22.00, Portul Turistic Mangalia va găzdui un spectacol de muzică populară.În ziua cea mare, luni, 15 august, activitățile încep la ora 8.45 și se vor termina la ora 22.00. Vor avea loc exercițiul demonstrativ întrunit FNR 16, jocuri și concursuri marinărești, ateliere interactive, expoziție de tehnică și armament, în Portul Turistic Mangalia, dar și concerte susținute de Muzica Militară Reprezentativă a MApN, spectacol de muzică populară, prezentat de Ansamblul „Doinița” din Bistrița.