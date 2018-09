Interviuri de angajare pentru beneficiarii de ajutoare sociale! Primar: "Sunt apţi de muncă"

Interviuri de angajare pentru beneficiarii de ajutoare sociale! Primar: "Sunt apți de muncă"

Primarul unei comune din Arad le-a programat interviuri de angajare aproape tuturor beneficiarilor de ajutoare sociale, care vor avea loc în trei serii la o fabrică de cablaje auto din zonă care se confruntă cu deficit de forță de muncă. Edilul spune că de ani de zile oamenii iau banii de la stat, deși majoritatea ”sunt tineri, apți de muncă și stau degeaba”, amenințând că va cere suspendarea plăților pentru cei care refuză nejustificat angajarea.





În jur de 30 de tineri din comuna arădeană Craiva, beneficiari ai venitului minim garantat, au fost convocați, marți dimineață, de primarul Ioan Bercea, pentru a se prezenta la interviuri de angajare într-o fabrică de cablaje auto din localitatea Nădab. Sunt primii dintre cei 70 de săteni aflați în plată pe care edilul vrea să îi angajeze în luna septembrie.



Primarul a declarat, pentru News.ro, că reprezentanții fabricii l-au întrebat dacă în satele sale ar exista forță de muncă disponibilă, în condițiile în care se fac angajări pentru că există deficit de personal.



"Atunci mi-a venit ideea, avem în jur de o sută de oameni care încasează lunar ajutorul social. Sunt tineri, apți de muncă și stau degeaba... Unii s-au obișnuit să ia bani de la stat și nici la munca în folosul comunității, care este obligatorie, nu vor să vină. Caută tot timpul motive, ba că sunt bolnavi, ba că au copii mici acasă... Dacă vor refuza angajarea, le facem raport să nu mai primească ajutor social", a declarat edilul.



El a precizat că a programat la interviuri 70 de beneficiari ai venitului minim garantat, următoarele două serii de întâlniri cu reprezentanții fabricii urmând să aibă loc peste câteva zile.



"Eu le-am zis oamenilor că pot câștiga mai mulți bani, lună de lună, pot avea asigurări medicale, drepturi... În plus, nu trebuie să aibă școală, pentru că fabrica a spus că îi va instrui gratuit pe toți. Și transport le oferă, deci e o șansă pentru acești oameni. Sper să nu ne facă surprize urâte și să refuze să se angajeze, că atunci nu li se mai cuvin nici bani degeaba de la stat", a spus Ioan Bercea.



Comuna Craiva, care are în jur de 3.000 de locuitori, este pe locul trei în județ din punct de vedere al dosarelor de ajutoare sociale aflate în plată (99 de beneficiari). Pe primul loc se află comuna Mișca, cu 139 de beneficiari, care deși are doar 3700 de locuitori, depășește și municipiul Arad - 136 de beneficiari la 160.000 de locuitori.



Conform unui raport al Agenției Județeane pentru Plăți și Inspecție Socială Arad, în județ există aproximativ 2300 de persoane care încasează lunar ajutor social, față de 2800 în urmă cu un an. În 2017 s-au plătit aproape 7,7 milioane de lei, iar în primul semestru din 2018 s-au plătit 3,3 milioane de lei.



Numărul ajutoarelor sociale plătite a scăzut de la un an la altul, în 2018 fiind la jumătate față de 2011, în condițiile în care cei mai mulți dintre beneficiari și-au pierdut dreptul pentru că au refuzat munca în folosul comunității sau nu s-au prezentat cel puțin de două ori pe an la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă în vederea căutării unui loc de muncă stabil, scrie romaniatv.net