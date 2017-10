INTERVIU ONLINE. Şeful Baroului Constanţa, Gabriel Grigore a răspuns întrebărilor tale!

INTERVIU ONLINE. Șeful Baroului Constanța, Gabriel Grigore a răspuns întrebărilor tale!

Avocatul Gabriel Grigore, decanul Baroului de avocați Constanța, a fost prezent astăzi în redacția Cuget Liber și a răspuns online întrebărilor adresate de cititori. Ați fost implicat într-un accident rutier și aveți nevoie de o părere avocățească? Ați avut probleme cu vreun avocat constănțean? Se ia șpagă pentru a ajunge în Barou? Cât te costă să angajezi un avocat bun? Mai jos, puteți citi câteva dintre întrebările și răspunsurile date de Gabriel Grigore, în intervalul 12.00 - 13.00:Dle decan, cat se ia pentru o consultatie la un avocat din Barou? Eu am avut un accident rutier si as fi vrut sa deschid un proces civil in instanta, insa voiam sa stiu care sunt costurile acestui proces si, in principiu, cat ma costa avocatul. Multumesc!Gabriel Grigore -Cum se face admiterea in barou si cat de transparenta este modalitatea de admitere? nu de alta, dar fratele meu pana nu a dat spaga nu a putut sa intre, desi a invatat foarte mult si a fost cel mai bun in facultateGabriel Grigore - Nu cred ca a dat spaga. Sau daca a dat, cred ca cel putin in ultimii trei ani de zile a dat degeaba. De trei ani, examenul de admitere in avocatura este un examen corect. Este corect prin procedura. Este de tip grila, ce necesita ca 50% dintre raspunsuri sa fie corecte pentru trecerea in etapa urmatoare. Etapa a doua este un examen de sinteza pe disciplinele fundamentale. Lucrarile sunt sigilate, sunt amestecate si apoi se fac topuri de lucrari care sunt trimise la toate centrele din tara, unde sunt comisii de corectare. Sunt corectate chiar si de trei ori si abia apoi se dau rezultatele finale. Este absolut imposibil sa aranjezi ceva la acest examen.Dle decan, avocatii au calitate de mediatori prin prisma meseriei sau trebuie sa faca cursuri speciale?Gabriel Grigore -Daca am palmuit pe cineva, dar nu i-am lasat urme, ma poate da in judecata?Gabriel Grigore - Da. Nu trebuie neaparat sa aveti certificat medicolegal pentru lovire si alte violente.E obligatoriu sa ma duc la un mediator inainte de a ajunge in instanta, desi vreau sa-mi angajez avocat?Gabriel GrigoreCe parere aveti despre avocatii "care joaca la doua capete"? Ce se intampla cu avocatii pe care clientii ii suspecteaza si ii acuza ca le-au tradat interesele, fie in fata procurorului, fie in fata partii adverse? De exemplu, eu imi angajez un avocat si il vad pe acesta cum "trage" pentru partea adversa. Cum pot fi trasi la raspundere?Gabriel Grigore - Acesta este cel mai rau lucru pe care poate sa-l faca un avocat. Daca exista suspiciuni, puteti face o sesizare disciplinara la Barou, urmand a se cerceta aceasta sesizare. Avocatul poate fi exclus din Barou daca se dovedeste ca aspectele prezentate in sesizare sunt adevarate.7. Va rog sa ma ajutati cu un raspuns la problema mea. O doamna mi-a promis ca voi pleca in Mexic, si mi-a cerut 250 euro commission. Am filmat cand I-am dat banii si imi promitea marea si cu sarea. Insa,eu nu am mai plecat si doamna refuza sa-mi dea banii inapoi. In acest caz pot depune plangere la politie? Multumesc mult.Gabriel Grigore - Da. Este un caz de inselaciune. Mai ales ca, dupa cum spuneti, aveti si probe.Daca se cere reprezentare avocatiala si cauza este din start pierduta (nu are nici o sansa), din lipsa probe, prescriere etc: a) i se spune clientului situatia si avocatul nu se mai baga ? b) clientul, din contra, este incurajat sa continue procesul, desi vadit se vede pierderea. Cum comentati moral aceste situatii.Gabriel GrigoreCum comentati pozitia avocatilor care in conditii vadite de pierdere a procesului continua ..."rezultatul de succes" care de fapt inseamna epuizarea cailor de atac cu pierderea clientului pe toate fronturile. Ca decan, daca intalniti astfel de situatii cum le comentati? Va multumesc.Gabriel Grigore -Credeti ca ar functiona si in Romania sistemul de jurizare in instanta, asa cum vedem la americani?Gabriel Grigore -