Interviu cu Ionuț Dumitru, directorul Poliției Locale. „Nu există normă de amenzi, dar există implicare maximă!”

La nivelul municipiului Constanța, s-a constatat o problemă majoră cu depozitările necontrolate de deșeuri. Dacă în trecut nu s-a acordat o atenție foarte mare sau resursa umană a fost îndreptată către alte priorități, pe care noi, ca Poliție Locală, le-am avut la vremea respectivă, în această perioadă, de aproximativ șapte – opt luni, avem o activitate intensivă în această direcție. Ne bucurăm și de o legislație națională mult mai puternică, care ne permite și să confiscăm vehiculele folosite la aceste depozitări. Ridicarea vehiculelor era permisă și pe Legea 211/2011, dar numai Garda de Mediu putea să le confiște. Acum putem și noi, Poliția Locală, să dispunem confiscarea autovehiculului folosit la aceste depozitări de deșeuri în locuri neautorizate. În municipiul Constanța sunt câteva locuri arhicunoscute unde erau aruncate materiale de construcții sau alte deșeuri. Pot să vă spun că în locurile respective a fost stopat fenomenul, dar au apărut alte depozite, în alte locații, drept pentru care, de la intrarea în vigoare a OUG 92/2021, care a abrogat legea 211/2011, am dispus confiscarea a trei autovehicule. Toți cei trei conducători auto au fost sancționați cu câte 10.000 de lei, iar bunurile se află în custodia noastră, urmând să fie respectată procedura legală.







Dar la nivelul municipiului nu este doar această problematică, ci și a modului în care înțelege populația să gestioneze activitatea de depozitare a deșeurilor, de sortare.







-Până acum ce se întâmpla cu gunoiul scos în fața caselor?



-Până să ne concentrăm atenția în această direcție, gunoiul era scos în fața casei, în saci menajeri, fără să se țină cont dacă era sau nu zi de colectare. Noi am derulat campanii de conștientizare, am comunicat pe pagina Primăriei Constanța, am publicat în presa locală cum trebuie să se procedeze, dar din păcate eficiența a fost spre zero. Atunci, am început și partea de aplicare a sancțiunilor, iar în momentul de față constatăm o îmbunătățire. Multe persoane nu știau de obligațiile legale, în sensul că trebuie să scoată gunoiul doar în pubele, doar în zilele de colectare. O parte aveau pubelele, o parte spuneau că le-au fost furate. Profit să le transmit cetățenilor faptul că orice pubelă furată poate fi înlocuită de firma de salubrizare, cu precizarea că aceștia trebuie să depună o plângere penală la secția de poliție pe raza căreia domiciliază.



-Și se observă rezultate pozitive?



- Se vede o îmbunătățire. Sunt zone unde pubele pot fi văzute aliniate, în zilele de colectare. Noi am mers pe toate palierele. Am mers pe depistarea persoanelor care depozitează necontrolat, la marginea orașului, pe verificarea prestatorului de serviciu, prin prisma verificării graficelor de colectare, măturat stradal, golire coșuri stradale, absolut tot ce are în responsabilitate, dar și pe educare și corectare a acțiunilor cetățenilor.





Am avut campanii de conștientizare, în care am mers din poartă în poartă. Am observat unde există probleme majore; de exemplu, perimetrul delimitat de bulevardele Mamaia, Ferdinand, Tomis și strada I. G. Duca. Aici am observat o problemă majoră, în fiecare zi găseai saci de gunoi menajer la toate colțurile străzii. Am împărțit pliante cu informații, am discutat cu oamenii, după două luni s-a văzut o ameliorare. Dar nu suficient. Am făcut pânde, efectiv, avem în dotare și mașini neinscripționate, și am observat că oamenii ieșeau din casă, cu punga de gunoi menajer în mână, mergeau două sau trei străzi, apoi o abandonau la trunchiul unui copac, la un colț de stradă sau într-un coș stradal.





În consecință, am insistat în zonele problematice. Au fost identificate persoanele și sancționate. O parte au fost sancționate în mod repetat, dar și sancțiunile au fost majorate. Dacă prima dată cetățeanul a fost sancționat cu 500 de lei, ceea ce a însemnat 250 de lei în 15 zile, a doua oară am aplicat o sancțiune de 3.000 de lei. Unde vedem că există o încăpățânare și noi venim cu măsuri în consecință. E drept, aplicarea sancțiunii rămâne la latitudinea agentului constatator, dar în condițiile în care noi la nivel de direcție ne-am setat niște obiective, atunci trebuie și măsurile aplicate unitar, față de toată lumea. Nu poți să depistezi două persoane, în aceeași zonă, dar la intervale orare diferite, iar unuia să îi dai avertisment și altuia amendă. Sancțiunea trebuie aplicată, fără să ținem cont de sex, vârstă sau etnie.







-Dar în ceea ce privește celelalte structuri ale Poliției Locale?



-După cum am spus, nu am neglijat celelalte activități. De exemplu, în ceea ce privește partea de circulație pe drumurile publice, pot să vă spun că în primele nouă luni din 2021 am ridicat 2.029 vehicule staționate neregulamentar și alte 78 de mașini abandonate. Aceste vehicule au fost ridicate în special de pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități, unde este o problemă majoră, cât și din zonele unde pun în pericol siguranța traficului. Preferăm să nu mergem pe o stradă unde este vizibilitate, deși sunt mașini staționate neregulamentar, dar să ridicăm vehicule de pe colțul intersecției, unde trebuie să pătrunzi cu jumătate de mașină ca să poți să te asiguri, ori din fața trecerilor de pietoni. Trebuie menționat că realizăm aceste activități cu două mașini de ridicări și cu deficit de personal pe partea de circulație, având 38 de posturi ocupate, din 69. Dacă am fi avut mai multe mașini și mai mulți polițiști, ar fi crescut numărul de mașini ridicate. Suntem departe de a rezolva problema aceasta.







-Considerați că Poliția Locală a câștigat încrederea constănțenilor, ca fiind o instituție care își face treaba?



-Îmi place să cred că da, raportat la faptul că numărul de sesizări telefonice, de sesizări în general, a crescut exponențial. Astfel, pe parte de dispecerat, pe primele nouă luni din 2021 au fost primite 87.657 de apeluri telefonice. Asta înseamnă că aproximativ 29% din populația Constanței a sunat la Poliția Locală. Iar raportat la aceeași perioadă din 2020, există o creștere de 31%. Trebuie menționat că numărul de lucrători pe care i-am avut anul trecut era mult mai mare față de ceea ce avem acum, noi avem un deficit de 80 de lucrători, numai anul acesta și-au dat demisia aproximativ 20 de polițiști locali.



Referitor la dispecerat, când am preluat direcția am constatat că exista un singur număr de telefon, 0241. 484.205, mai exista un număr scurt care nu fusese activat niciodată, nu exista o centrală telefonică. Adică, atunci când suna un cetățean, dar dispecerul era într-un alt apel, primea ton de ocupat. Primeam multe reclamații privind acest aspect. Prin urmare, am achiziționat o centrală cu apel în așteptare, am activat și al doilea număr de telefon, 0341.922. În prezent, când sunt apelate telefoanele Poliției Locale cetățenii sunt întâmpinați cu un mesaj, sunt direcționați către structurile unde doresc sau pot aștepta să discute cu dispecerul.







-În unele medii se vehiculează că, cel puțin la Constanța, s-a ajuns ca Poliția Locală să fie mai „înjurată” decât Poliția Națională. Cum comentați?



-Nu am pretenția să ajungem să fim o instituție iubită. Noi aplicăm sancțiuni, afectăm bugetul familiei. Sunt și situații când, atunci când aplicăm o sancțiune, oamenii recunosc greșelile. Dar sunt foarte puține. De obicei sunt urmate de vociferări: „Dar pe ăla nu l-ai văzut?”. Cu pași mărunți, vom ajunge la obiectivul pe care ni l-am stabilit: creșterea siguranței în trafic și pe stradă.







-Liderul sindical Pro Lex Vasile Lincu afirma în urmă cu ceva vreme că în mai multe orașe importante din țară polițiștii locali sunt obligați de primari să dea cât mai multe amenzi, cu orice preț. Există un plan de amenzi la Constanța?



-Nu! Am să o spun clar și răspicat, nu a fost, nu este și nu va fi plan de amenzi. Cutuma aceasta este prost înțeleasă și la celelalte structuri. Nu îmi permit eu să vorbesc în numele altora, dar vă spun că peste tot există acest zvon. Nu, nu există normă de amenzi, dar acest aspect poate fi interpretabil. Să spunem că un echipaj de Poliție Locală are o zonă, unde sunt 50 de mașini staționate neregulametar, nu se poate după opt ore de muncă să vină cu două sancțiuni. Atunci, se ridică întrebarea: au muncit sau au întors spatele la problemele care țin de specificul activității lor? Nu există normă de amenzi, dar există implicare maximă în activități. Nu treci pe lângă mașina staționată neregulamentar fără să iei o măsură: avertisment, sancțiune, eliberarea zonei etc. Mai avem de lucrat la acest capitol, nu suntem încă unde ne dorim. La opt ore de lucru, raportat la problemele orașului, cel puțin o sancțiune pe oră poate fi aplicată.



-Cum stă Poliția Locală Constanța la capitolul dotări și ce îmbunătățiri sunt necesare?



-În momentul de față este în curs de reabilitare un sediu nou. Tragem speranță că la începutul lui 2023 să reușim să ne mutăm. Acel sediu va fi mai mult decât mulțumitor, este vorba despre clădirea unde a funcționat Liceul „Vasile Pârvan”, în zona industrială. În ceea ce privește dotările, polițiștii locali dispun de toată dotarea prevăzută de legislație: spray iritant lacrimogen, cătușe, baston cu electroșocuri, stații de emisie – recepție, veste anti-înjunghiere pentru cei de la ordine publică – sunt prevăzuți bani în buget ca la anul să achiziționăm și pentru cei de la circulație. De asemenea, body-cam-uri au toți, mai puțin 30 de lucrători de la compartimentele de protecția mediului, comercial pentru care am prevăzut bani în buget să le achiziționăm anul viitor.





În plus, pentru la anul încercăm să integrăm un sistem de accesare a bazelor de date din autospecialele de serviciu. Vreau să achiziționăm laptopuri pentru autospecialele de Poliție Locală, pentru accesarea mai rapidă a bazelor de date, a evidenței populației sau ale Primăriei Constanța. La terminalele portabile nu avem acces la bazele de date, ci doar prin dispecerat. Dorim să schimbăm lucrul acesta. Tehnologia a avansat. De asemenea, pe lângă laptopuri, autospecialele vor avea și tablete, pentru realizarea verificărilor și în afara autospecialelelor.





- Noi avem, la Direcția Poliția Loală Constanța, înființate toate compartimentele prevăzute în legea Poliției Locale, mai puțin pază obiective: menținerea ordinii și liniștii publice, circulația pe drumurile publice, disciplina în construcții și afișajul stradal, protecția mediului, activitatea comercială, plus partea internă, dispecerat, evidență procese verbale. În momentul de față, prioritatea noastră este pe protecția mediului. Nu înseamnă că am neglijat celelalte activități, structurile sunt independente, să spun așa.