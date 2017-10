Interlopii Aita, Sarafu şi Tomescu au negat că ar fi fost implicaţi într-o încăierare cu săbii şi cuţite

Interlopii Aita, Sarafu și Tomescu au negat că ar fi fost implicați într-o încăierare cu săbii și cuțite

Ieri, magistrații de la Judecătoria Constanța au demarat cercetarea judecătorească în dosarul în care au fost trimiși în judecată trei membri a lumii interlope constănțene, Doru Aita, Petrică Tomescu și Stila Sarafu, pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală gravă. Atât inculpații, cât și partea vătămată, Sali Usein, au fost audiați. Cei trei acuzați nu au recunoscut că l-ar fi bătut pe Usein, ci că el ar fi fost rănit în urma unui accident rutier. Stila Sarafu a declarat că partea vătămată ar face, prin intermediul acuzațiilor aduse prin acest dosar, presiuni asupra lui de a-și retrage declarațiile din procesul în care el este victimă și Sali Usein inculpat. El a spus că este exclus să se fi întâlnit, la data de 6/7 august 2006, cu Sali Usein. Doru Aita, patronul localului în care s-ar fi petrecut incidentul, a negat categoric comiterea infracțiunii. El a spus că îl cunoaște pe Usein de 11 ani. Pe de altă parte, Tomescu a pus plângerea împotriva lui, dată de Usein, pe seama faptului că partea vătămată din acest dosar ar fi vrut să se răzbune din cauza unui incident în care a fost implicat fratele prietenei sale. Sali Usein a declarat că în noaptea de 6/7 august 2006 se afla la Bowling-ul din Satul de Vacanță, împreună cu Mihăiță Vasea. Acesta din urmă ar fi primit un telefon de la Aita, după care l-a rugat pe Usein să îl însoțească la barul acestuia. Până atunci, spune el, ar fi avut o relație de prietenie cu Aita și Tomescu, toți trei fiind acționari la o discotecă. După ce au ajuns la barul lui Aita, după câteva discuții între Mihăiță Vasea și Aita, a intrat un grup de persoane, printre care Emurla Sunan, Ionuț Vanghelici, Aurelian Boșcăneanu, (persoane cunoscute ca făcând parte tot din lumea interlopă) „înarmați cu săbii și cuțite”. Sarafu ar fi luat mai multe sticle și ar fi aruncat în el, iar Doru Aita l-ar fi lovit cu o sabie. În învălmășeala creată, Tomescu l-ar fi lovit cu cuțitul. „După scandal am fost prevenit să-mi țin gura. De aceea, eu și Vasea am declarat că am fost loviți de o mașină” - a declarat Usein. La următorul termen de judecată, din 4 decembrie, vor fi audiați mai mulți martori, printre care și Mihăiță Vasea și Ionuț Vanghelici. Potrivit rechizitoriului, la data de 17 august 2006, Sali Usein a formulat plângere penală la organele de poliție, prin care a solicitat efectuarea de cercetări penale față de Doru Aita, Tomescu Petrică, Sîrbu Florin, Vanghelici Ionuț, Sarafu Stila și alte persoane, întrucât, în noaptea de 6 august 2006, în timp ce se afla în localul Cafe-Bar aparținând lui Aita Doru, a fost lovit și a suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare 50 - 55 de zile de îngrijiri medicale, potrivit certificatului medico-legal, durată ce a fost prelungită în urma reexaminării medico-legale la 70 de zile de îngrijiri medicale. După administrarea tuturor probelor, audierea persoanelor implicate și confruntărilor dintre partea vătămată și martori, s-a dispus trimiterea în judecată doar a lui Aita, Tomescu și Sarafu.