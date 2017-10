INTERCEPTĂRI în dosarul Hrebenciuc: Prinţul Paul avea o "jenă financiară mare"

INTERCEPTĂRI în dosarul Hrebenciuc: Prințul Paul avea o "jenă financiară mare"

Ştire online publicată Vineri, 24 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Convorbirile telefonice dintre Andrei Hrebenciuc și Dan Bengescu sunt probe în referatul procurorilor DNA, in care se cere arestarea fiului deputatului PSD. Procurorii DNA susțin că implicarea directă a lui Andrei Hrebenciuc în activitatea infracțională a grupului rezultă și din convorbiri telefonice purtate cu membrii grupării și din faptul că este pus la curent cu demersurile efectuate. Interceptările din referatul obținut de Realitatea TV sunt redate în cele ce urmează:Pe 18 noiembrie 2013, Andrei Hrebenciuc lua legătura cu Dan Bengescu:DAN BENGESCU- Tu-l știi pe PAUL, am mai vorbit noi de el.ANDREI HREBENCIUC- Da.DAN BENGESCU- Omul are o jenă financiară foarte puternică.ANDREI HREBENCIUC- Da.DAN BENGESCU- Și e pe cale să facă o mișcare greșită, în sensul că trebuie să dea vreo 20 000 mâine, nu știu la ce bancă și eu nu i-am finalizat proiectul decât... îi finalizez proiectul undeva la începutul lunii decembrie, că îi lipseau lui niște documente. El a zis sâmbătă că se duce exact la personajul la care nu aș mai vrea eu să se ducă...ANDREI HREBENCIUC- Da.DAN BENGESCU- Dacă se duce la ăla, să-i dea ăla, ăla îi va da cu o singură condiție: să-i semeneze pentru cele 40 . se face referire la cele 40.000 de ha Pădurea Broșteni).ANDREI HREBENCIUC- Gata, am înțeles.DAN BENGESCU- Ți-am zis numai așa, că am auzit acuma pe piață, știi. Și nu aș vrea, că dacă îi semnează lu' ăla pe alea 40, e păcat.ANDREI HREBENCIUC- Ok, perfect, gata, vorbesc.Imediat după această discuție, Andrei Hrebenciuc l-a sunat pe Viorel Hrebenciuc solicitându-i să-l ajute financiar pe Prințul Paul.Apoi, în data de 27 noiembrie 2013, Andrei Hrebenciuc ia din nou legatura cu Dan Bengescu.Dan Bengescu : … Mâine mă duc pe la Onești, am altă etapă, cu contestările alea care le-au făcut ei.Dan Bengescu : - Ei tot vin cu fel de fel. Prima dată a fost 17 octombrie, au cerut ceva, le-au dat un termen. La termenul următor au cerut să suspende întrucât au făcut o revizuire, s-a mai dat acuma, noi am depus niște documente...Andrei Hrebenciuc- Vai!În referat se regăsește și interceptarea unei discuții ulterioare între Andrei și Viorel Hrebenciuc, ce a avut loc pe 2 decembrie 2013Andrei Hrebenciuc: Ai întâlnire cu Bengescu?Andrei Hrebenciuc: OK, bine, bine...Viorel Hrebenciuc: Cine te întreba?Andrei Hrebenciuc: Bengescu ăsta.Viorel Hrebenciuc: Dar vine și el?Andrei Hrebenciuc: Păi, da, așa am înțeles.Viorel Hrebenciuc: Dacă vine, e perfect.