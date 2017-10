Instructorii auto independenţi, interzişi pe drumurile publice?!?

Instructorii auto independenți, interziși pe drumurile publice?!?

Potrivit Legii 218/2009, începând cu 16 iunie, instructorii auto independenți nu mai au voie să pregătească pe nimeni în vederea obținerii permisului de conducere, până la apariția noilor norme de autorizare. Școlile de șoferi autorizate salută apariția acestei legi, Autoritatea Rutieră Română consideră că e o măsură bună și anunță controale în stradă, polițiștii din Biroul de Examinări spun că pe ei nu îi influențează în niciun fel, în timp ce președintele Asociației Naționale a Instructorilor Auto susține că legea nu le interzice nimic și că își vor continua activitatea. Fiecare interpretează legea după cum îi pică mai bine. La mijlocul lunii iunie, a fost publicată în Monitorul Oficial Legea 218/2009 care reglementează autorizarea și funcționarea instructorilor auto. În loc să limpezească apele într-o breaslă și așa foarte măcinată de dispute și interese, legislativul țării a făcut parcă în așa fel încât lucrurile să fie și mai vagi. Astfel s-a ajuns ca fiecare instituție, patronat sau sindicat din domeniu să aibă propria interpretare a legii, luând în considerare, bineînțeles, propriul interes. Pentru banii cursanților care doresc să devină șoferi se bat, în momentul actual, trei categorii de instructori auto: școlile de șoferi, instructorii auto autorizați (indepen-denți) și instructorii auto pirați. Așa că disputa este una aprigă, într-un domeniu care începe să resimtă și el efectele crizei economice. Ce spune legea? // „Pregătirea teoretică și practică a unei persoane în vederea obținerii permisului de conducere sau a unei noi categorii ori subcategorii a acestuia se realizează numai într-o școală de conducători auto autorizată, în condițiile existenței unui contract încheiat între persoana și școala respectivă”. // „Pregătirea teoretică și practică se efectuează, în școlile prevăzute la alin. (1), cu propriii profesori de legislație rutieră atestați și propriii instructori de pregătire practică atestați”. // „Pregătirea practică în vederea obținerii permisului de conducere, efectuată de școlile autorizate, se poate realiza și cu instructori de pregătire practică atestați, care sunt persoane fizice înregistrate la oficiul registrului comerțului, atestate și autorizate de către autoritatea competentă, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului Transporturilor și Infrastructurii”. // „Instructorul de pregătire prac-tică poate fi autorizat numai dacă a activat cel puțin 3 ani ca instructor auto atestat în cadrul școlilor autorizate și nu a avut suspendat permisul de conducere și/sau atestatul în perioada respectivă”. Școlile de șoferi salută noile reglementări De la apariția acestei legi, lucrurile par să se fi complicat și mai mult în breaslă. Primii care s-au bucurat de apariția actului și s-au grăbit să îl comenteze sunt școlile auto autorizate, constituite în Federația Națională a Patronatelor Formatorilor din Transportul Rutier din România (FNPFTRR). „Ca urmare a publicării în Monitorul Oficial a Legii 218/2009 care reglementează autorizarea instructorilor auto, începând cu data de 16.06.2009, pregătirea teoretică și practică a unei persoane în vederea obținerii permisului de conducere se realizează numai într-o școală de șoferi cu proprii profesori de legislație rutieră atestați și cu proprii instructori de pregătire practică atestați angajați cu contract de muncă în școlile de șoferi. Instructorii auto atestați care au activat în baza Ordonanței 44/2008 ca persoane fizice autorizate își încetează activitatea până la apariția normelor de autorizare. Continuarea activității de pregătire practică a persoanei după data de 16.06.2009 intră sub incidența Legii 218/2009 care prevede amendă de la 4.000 la 6.000 lei și a Legii 12/1990 care prevede încadrarea contravențională sau penală cu confiscarea veniturilor realizate”, se arată într-un comunicat de presă al FNPFTRR. Prim-vicepreședintele Federației, Constantin Cojocaru, este și mai pornit împotriva instructorilor care nu activează în cadrul unei școli de șoferi. „Toți acești instructori care au lucrat până acum au fost în ilegalitate, pentru că ei nu au fost autorizați. E adevărat că s-au înregistrat la Registrul Comerțului primind certificate de înregistrare, însă nu au mers până la capăt și nu și-au scos autorizație. Nici nu aveau cum, pentru că ARR le-a zis de la început că nu le eliberează nicio autorizație. Așadar, în ultimii patru ani, ei au funcționat ilegal. Apariția Legii 218/2009 a venit tocmai să rezolve această problemă și le-a interzis să-și mai desfășoare activitatea. Ei nu mai au drept de lucru începând cu 16 iunie”, ne-a declarat Constantin Cojocaru. ARR îi atenționează pe instructori să tragă pe dreapta Legea a fost primită cu entuziasm și de Autoritatea Rutieră Română, care recunoaște că, în ultimii ani, nu a mai avut control asupra instructorilor auto independenți. Elluchian Măgărdici, inspector în cadrul ARR Constanța, ne-a declarat că în curând vor începe controalele în trafic asupra instructorilor auto, cei care nu respectă legea riscând amenzi între 4.000 și 6.000 de lei. „Odată cu apariția acestei legi, începând cu 16.06, instructorii auto nu mai pot funcționa decât dacă sunt angajați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în cadrul unei școli de șoferi. Probabil că în termen de 60 de zile vor apărea și normele privind autorizarea instructorilor independenți. Noi am început deja controalele la școli, iar în câteva zile vom ajunge și la instructori. Cei care sunt prinși că își continuă activitatea riscă amenzi foarte mari, chiar și dosare penale. Însă, trebuie precizat că legea le permite să își termine pregătirea cu elevii pe care îi aveau înscriși la cursuri în momentul apariției legii”, a spus Măgărdici, precizând totodată că era necesară o asemenea lege. „Instructorii auto independenți sunt mult mai mulți decât cei care muncesc în cadrul școlilor de șoferi. Din punctul nostru de vedere, se impunea apariția acestei legi, care are menirea să ducă la elevi mult mai bine pregătiți și, în cele din urmă, la un trafic rutier mai sigur. Nu aveam un control asupra acestor instructori, nu puteam verifica în nici un fel calitatea serviciilor oferite. Și de aici pleacă multe probleme, pe care, mai apoi, le regăsim pe stradă, în accidente. Sperăm ca astfel să nu mai ajungă chiar oricine instructor auto, iar noile norme de autorizare să facă o selecție adevărată. Cel puțin, de acum încolo, un instructor independent va trebui să aibă cel trei ani vechime în cadrul unei școli de șoferi autorizate. Poate se vor modifica și condițiile de pregătire și examinare a viitorilor instructori”, ne-a declarat Elluchian Măgărdici. Instructorii auto își continuă activitatea: „Legea nu ne interzice nimic” De partea cealaltă, reprezentantul instructorilor auto din județul Constanța susține că nimeni nu își va înceta activitatea și că legea nu le impune nicio restricție. „Instructorii auto autorizați își continuă activitatea ca și până acum. Nu vom trage mașinile pe dreapta pentru că nu avem de ce. Nicăieri în lege nu scrie că noi nu mai avem voie să instruim persoane în vederea obținerii permisului de conducere auto. Nu avem nimic scris de la ARR că nu mai putem funcționa”, a declarat Vasile Budu, președintele Asociației Naționale a Instructorilor Auto, Constanța. Mai mut, el îi acuză pe reprezentanții ARR Constanța și pe cei din Federația Națională a Patronatelor Formatorilor din Transportul Rutier că au interese obscure și că habar nu au să citească o lege. „Domnul Elluchian habar nu are să citească o lege și a înțeles greșit totul. Și la ARR și în Federația Formatorilor sunt tot felul de șacali, care au propriile interese și vor ca noi să nu mai existăm. Însă, le readuc aminte că în România nu poți interzice unei persoane fizice autorizate să funcționeze”, spune Budu, care recomandă ARR să aibă grijă, mai degrabă, de instructorii „pirați”. „Peste 60% dintre instructorii auto din Constanța sunt «pirați». Nu au nicio autorizație, nu lucrează în cadrul școlilor de șoferi. Pe ei de ce nu îi controlează ARR? Vă spun eu. Pentru că Elluchian îi pregătește în cadrul centrului său de formare și perfecționare. Nu poate el să îi pregătească și apoi să îi verifice. Asta e problema la ei”, a mai adăugat Vasile Budu. Potrivit Asociației Naționale a Instructorilor Auto, în Constanța activează 150 de instructori autorizați, 100 de instructori din cadrul școlilor de șoferi și peste 200 de instructori pirați. Este o mare bălmăjeală Instructorii auto au aflat și ei despre existența acestei legi, însă recunosc că nu știu ce să facă. Bogdan Dinică ne-a declarat: „Este o mare bălmăjeală. Am înțeles că de la 16 iunie nu mai putem funcționa, urmând să așteptăm normele metodologice, însă nimeni nu ne-a spus nimic concret”. Polițiștii continuă examenele Singurii care par să stea departe de nebunia produsă de Legea 218/2009 sunt lucrătorii din cadrul Biroului de Examinări. Comisarul Adrian Bârsu, șeful Biroului, ne-a declarat că aceste modificări legislative țin de competențele ARR. „Noi programăm în continuare cursanții la examene. Nu ne interesează ce școală e, cine e instruc-torul. Dacă dosarul e complet, noi facem programarea la examen. E problema ARR să îi controleze, să îi amendeze. Noi ne-am întrunit la București și am analizat Legea și am stabilit că din punctul nostru de vedere nu există nicio problemă”, susține Adrian Bârsu. Din câte se pare, pentru că nu exisă o statistică exactă, în Constanța vor fi afectați de apariția Legii 218/2009 cel puțin 200 de instructori atestați care până acum funcționau ca independenți. Nu îi mai punem la socoteală pe „pirați”, pentru că ei nici până acum nu respectau legea.