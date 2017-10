Instructorii auto independenţi constănţeni au rămas şomeri

Instructorii auto independenți constănțeni au rămas șomeri

De la începutul anului, nu mai puțin de 200 de instructori auto independenți au rămas pe drumuri, după ce ARR nu le-a mai eliberat autorizația de funcționare. Oamenii au trebuit să se lase de meserie deoarece Ministerul Transporturilor a impus noi norme de funcționare pentru instructorii auto și școlile de șoferi, foarte mulți neputând îndeplini condițiile. Potrivit președintelui Asociației Instructorilor Auto Independenți, filiala Constanța, Vasile Budu, din 280 de instructori auto independenți care funcționau în județ, doar cel mult 80 mai profesează în momentul de față. Ceilalți nu au reușit să mai obțină autorizație de la ARR. Din 280 au mai rămas 80 În luna octombrie a anului trecut, Ministerul Transporturilor a emis Ordinul 1019 care reglementează activitatea instructorilor auto și a școlilor de șoferi. Instructorii auto care lucrează pe cont propriu au trebuit să îndeplinească noi condiții pentru a-și putea exercita meseria mai departe. Printre altele, ei trebuie să arate că au o experiență de cel puțin trei ani de zile într-o școală de șoferi, condiție care le-a fost fatală celor mai mulți. De asemenea, trebuie să se înregistreze la agențiile fiscale ca persoane fizice autorizate, pentru a plăti taxe și impozite, și nu mai au voie să colaboreze decât cu o singură școală de șoferi. Totodată, noul ordin aduce multe modificări și în ceea ce privește evidența și fișele de traseu ale cursanților. În aceste condiții, doar 80 din 280 de instructori auto constănțeni s-au mai putut autoriza. Ceilalți au fost nevoiți să își caute altă meserie sau să se angajeze într-o școală de șoferi. Cei mai descurcăreți au reușit însă să găsească o metodă de a ocoli sistemul, vânzându-și mașinile unor școli de șoferi și angajându-se acolo cu carte de muncă. Totul este însă doar formal, deoarece, în realitate, ei continuă să-și facă meseria pe cont propriu, pe mașina care în acte nu le mai aparține, dar la adăpostul unei școli de șoferi autorizate. „De la 1 ianuarie 2010 a trebuit să ne aliniem noilor norme, așa că doar puțini instructori au reușit să primească autorizație. Din 280, am rămas cel mult 80. Am primit încă de anul trecut de la București o adresă prin care toți instructorii care își vor pierde autorizațiile sunt îndemnați să dea în judecată Ministerul Transporturilor și ARR. Legea ar trebui să se aplice cu data intrării ei în vigoare și nu retroactiv. Ce vină are instructorul auto care s-a autorizat acum trei ani că s-au schimbat normele acum și el nu se mai încadrează? El a fost autorizat pe vechea lege și trebuie să-și desfășoare în continuare activitatea. Noile norme ar trebui să se aplice instructorilor auto care doresc de acum încolo să se autorizeze”, ne-a declarat Vasile Budu. Președintele Asociației Instructorilor Auto Independenți, filiala Constanța, acuză că acest ordin a fost impus de câteva federații ale școlilor de șoferi, care au urmărit să-i scoată din activitate pentru a le lua clienții. Pe lângă prevederile stricte în ceea ce privește autorizarea, instructorii auto reclamă și birocrația excesivă instaurată de noile norme. „Birocrația o să ne termine. Trebuie să completăm tot felul de foi pentru fiecare cursant. Trebuie să fac foaie de parcurs, după aceea să scriu în fișa cursantului, deși cele două hârtii vor conține același lucru. Așa o să ajungem să stăm câte o jumătate de oră pe marginea drumului cu elevii ca să completăm hârtii. Se bat prea multe cap în cap, ne cer de cinci ori același lucru pe hârtii diferite. Iar formularele sunt tipizate și costă o grămadă de bani”, a mai adăugat Budu. Vechimea în muncă le-a venit de hac Șeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, comisar șef Romeo Tecău, spune că Ordinul 1019 a reglementat activitatea școlilor de șoferi și a instructorilor independenți. „Practic, acest act normativ le-a impus două condiții clare instructorilor auto care vor să funcționeze. Fie să se angajeze în cadrul unui școli de șoferi ca instructori atestați, fie ca instructor independent autorizat, însă pentru asta trebuie să aibă cel puțin trei ani vechime într-o școală de șoferi. Aici a fost marea problemă. Cei mai mulți nu au avut această vechime în muncă într-o școală, așa că nu au mai primit autorizația”, ne-a declarat comisarul șef Romeo Tecău.