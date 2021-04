Instrucție în Poligonul Capu Midia: la foc automat, pe câmpul de luptă!

Caporalul clasa a II-a, Emil Iliescu, este unul dintre trăgătorii cu cea mai mare experiență și spune că de fiecare dată când a tras cu mitraliera de companie a doborât ținta: „Este o plăcere deosebită să tragi cu această piesă în ideea în care este imposibil să ratezi ținta, asta și datorită încărcăturii pe care o are tubul cartuș. În plus, lungimea țevii este mai mare, de aici precizia. Bătaia maximă a acestei arme este de 3.000 de metri și are efect omorâtor la aceeași distanță”.





Cu 12 ani experiență în Armata României și cu multe zile de instrucție la activ în poligon, caporalul clasa a III-a, Gabriel Țocu, a reușit să tragă fără cusur cu aruncătorul de grenade. „Este și meritul meu că mi-am atins obiectivul, dar și al instructorilor noștri cu experiență, inclusiv în teatrele de operații, care sunt niște oameni extraordinari”, a spus acesta.





„Pentru o ședință de tragere pregătirea se face cu 24 de ore înainte, ca militarii când ajung în poligon să știe tot ce au de făcut pentru a nu exista incidente”, a afirmat plutonierul adjutant Cristian Ivanov, comandant pluton Poliție Militară. Scopul ședințelor este antrenarea militarilor pentru executarea tragerilor pe timp de zi, cu precizie, asupra obiectivelor fixe.





Zile pline de instrucție pentru soldații și gradații profesioniști de la Centrul Național de Instruire pentru Apărare Antiaeriană „General de brigadă Ion Bungescu”. Militarii au executat ședințe de tragere, în Poligonul Capu Midia, cu pistolul mitralieră calibrul 7,62 mm, cu pușca mitralieră calibrul 7,62 mm, cu mitraliera de companie calibrul 7,62 mm și cu aruncătorul de grenade antitanc portativ (AG-7).