Instanţa supremă a respins cererea lui Alexandru Vişinescu de a-i fi anulată condamnarea la 20 de ani de închisoare

Instanța supremă a respins cererea lui Alexandru Vișinescu de a-i fi anulată condamnarea la 20 de ani de închisoare

Ştire online publicată Luni, 05 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Instanta suprema a respins, luni, contestatia in anulare formulata de tortionarul Alexandru Visinescu, fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat, anunta News.ro. Visinescu le ceruse magistratilor sa ii anuleze condamnarea la 20 de ani de inchisoare primita pentru crime impotriva umanitatii, pe motiv ca faptele s-au prescris din 1978, iar timp de 50 de ani organele judiciare nu au avut nicio reactie judiciara in raport cu faptele sale. Decizia este definitiva.Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, luni, ca inadmisibila, contestatia in anulare depusa in septembrie de Alexandru Visinescu, la zece luni dupa ce a fost incarcerat pentru a executa pedeapsa de 20 de ani de inchisoare.Decizia a fost luata cu majoritate, unul dintre judecatori facand opinie separata in sensul admiterii in principiu a contestatiei.In motivele invocate in contestatia in anulare, Alexandru Visinescu a aratat ca la dosarul sau nu exista probe ca organele fostului Partid Comunist ar fi facut presiuni, de orice fel, de natura a impiedica organele judiciare, in perioada 1963-1989, sa se sesizeze, sa faca cercetari, sa-l trimita in judecata si eventual sa-l condamne.Condamnatul sustine ca, timp de 23 de ani de la caderea comunismului, "organele judiciare au avut o atitudine total pasiva in raport de solutionarea unor astfel de cauze" si ca "timp de 50 de ani, nu a existat nicio reactie judiciara in raport cu faptele colonelului Visinescu Alexandru"."In cauza privind pe inculpatul Visinescu, justitia s-a aflat permanent intr-o stare letargica timp de 50 de ani, dupa care, trezindu-se brusc, a incercat probabil sa mai recupereze ce se poate recupera, dispunand condamnarea acestui inculpat pentru fapte deja prescrise", se mai arata in contestatia in anulare depusa la instanta, transmite hotnews.ro.Avocatul lui Visinescu a mai aratat in contestatie ca, neexistand vreo cauza de suspendare a cursului prescriptiei, "acesta s-a implinit, pentru faptele inculpatului, inca din anul 1978".Fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat Alexandru Visinescu executa din 10 februarie pedeapsa de 20 de ani de inchisoare primita in dosarul in care a fost gasit vinovat de crime impotriva umanitatii. Decizia a fost o premiera din punct de vedere judiciar, Visinescu fiind primul condamnat pentru fapte care au fost comise cu peste 50 de ani in urma.Procurorii Parchetului instantei supreme l-au acuzat pe Visinescu ca, in perioada 1956-1963, cand a fost comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat, a luat masuri de persecutare a detinutilor politici incarcerati.Anchetatorii au identificat 138 de detinuti care au trecut prin Penitenciarul Ramnicu Sarat in mandatul lui Visinescu. Doisprezece detinuti politici au murit in perioada in care penitenciarul a fost condus de Visinescu.Detinutii erau torturati fizic si psihic, nu primeau medicamente si ingrijire medicala, iar regimul impus de Visinescu nu asigura conditiile minime de supravietuire pe termen lung."Totodata, netratarea bolnavilor, refuzul de transfer catre spitalele penitenciar, degradarea starii de sanatate a condamnatilor prin lipsa hranei, lipsa incalzirii, pedepsele aplicate discretionar si abuziv, conditiile de detentie inumane, relele tratamente, bataia si alte violente, ignorarea adreselor si sesizarilor formulate de catre detinuti erau tot atatea actiuni menite a duce la exterminarea fizica a persoanelor incarcerate", potrivit procurorilor.Alexandru Visinescu a fost comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat din anul 1956 si pana la desfiintarea inchisorii, in 1963, fiind si ultimul comandant al inchisorii, unde a murit, in urma torturilor, Ion Mihalache.