Înmatricularea maşinilor în Constanţa se face prin programare on-line. "Nu se mai stă la coadă, totul durează 5 minute"

Înmatricularea mașinilor în Constanța se face prin programare on-line. "Nu se mai stă la coadă, totul durează 5 minute"

În condițiile în care mulți dintre români nu au avut siguranța că timbrul de mediu nu va fi înlocuit cu o altă taxă, care să îi facă pe cetățeni să scoată bani la fel de mulți pentru înmatricularea autoturismelor, Serviciul Permise și Înmatriculări Auto Constanța a primit un aflux extrem de mare de persoane.„Solicitările pentru înmatricularea vehiculelor au crescut foarte mult în primul trimestru al acestui an. Au fost perioade în care solicitările au fost de 3, chiar de 4 ori mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut. Per total, în primul trimestru avem o creștere de peste 100% a numărului de înmatriculări. Creșteri au fost și la solicitările pentru preschimbarea permiselor de conducere, de aproape două ori față de primul trimestru al anului 2016. Situația a fost cauzată de expirarea administrativă a documentelor eliberate în anul 2007 pentru foarte mulți constănțeni”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, comisarul șef Marian Tudose, șeful Compartimentului Permise de Conducere din cadrul Serviciului Permise și Înmatriculări Auto Constanța.În acest moment, sunt deschise trei ghișee dedicate programării online, două pentru înmatricularea autoturismelor și unul pentru preschimbarea permiselor. În ciuda numărului mare de persoane care aleg să-și înscrie mașinile în România, dar și a mediei de așteptare în țară, de aproximativ o lună, la malul mării situația stă îmbucurător pentru constănțeni.„Am ajuns la acest sistem de programare, de pe-o zi pe alta, pentru că la începutul perioadei am preluat toate solicitările cetățenilor care s-au prezentat la noi. Am avut zile în care am preluat și 650 de dosare de înmatriculare pe zi. Practic, nimeni care s-a prezentat la ghișee nu a plecat fără a-i fi soluționată cererea. Trendul crescut la numărul de înmatriculări se va menține. Sunt informații că la nivelul Registrului Auto Român, în continuare sunt foarte multe persoane programate pentru obținerea cărții de identitate a vehiculului și înmatriculare a acestuia, dar noi suntem pregătiți să facem față acestor solicitări”, a mai precizat Marian Tudose.Recomandarea polițiștilor constănțeni pentru cetățeni este să folosească această rețea de programare online. Sistemul vine în sprijinul cetățenilor, care au posibilitatea să depună documentele în 3-5 minute, fără a mai sta la rând. În continuare sunt ținute deschise și ghișee „la liber” pentru cetățenii care nu au reușit să facă programarea online, atât la înmatriculări, cât și la compartimentul permise de conducere.