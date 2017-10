Înjunghiat în gât pentru că nu a vrut să asculte manele în autobuz

Un bărbat în vârstă de 33 de ani a fost înjunghiat în gât, duminică seară, în timp ce călătorea cu un autobuz ce deservește linia 2. Autorul faptei, care era sub influența băuturilor alcoolice, este cercetat de procurorii constănțeni pentru comiterea infracțiunii de tentativă la omor calificat. În jurul orei 21,30, Valentin Gurău, de 19 ani, din comuna Cireșu, județul Brăila, și Ion Motoloiu, de 33 de ani, din comuna Făcăieni, județul Ialomița, se aflau într-un autobuz care circula pe linia 2. Valentin lucrează în Constanța, dar, la sfârșitul săptămânii trecute, a fost plecat acasă, la Brăila. Duminică după-amiază, el s-a întors la Constanța, cu trenul. Oamenii legii spun că tânărul era însoțit de doi colegi de serviciu. De la gară, cei trei s-au urcat în autobuzul 2, cu intenția de a merge la căminul în care locuiesc. Inspectorul Crina Chirea, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, ne-a declarat că Valentin Gurău și colegii săi au început să cânte manele în autobuz. Cei trei consumaseră băuturi alcoolice în timpul călătoriei cu trenul, așa că erau foarte veseli. „Programul artistic" al brăileanului și al amicilor săi nu a fost pe gustul lui Ion Motoloiu, aflat și el în autobuz. Acesta le-a cerut „cântăreților" să înceteze. Deranjați de îndrăzneala ialomițeanului, Gurău și însoțitorii săi s-au luat la ceartă cu acesta. Fără să stea prea mult la discuții, atunci când autobuzul s-a apropiat de stația Timonei, în care trebuia să coboare, Valentin a scos un briceag din buzunarul pantalonilor, i-a desfăcut lama și i-a înfipt-o lui Ion în partea stângă a gâtului. Victima a fost transportată la Spitalul Clinic Județean de Ur-gență Constanța, unde i-a fost stabilit diagnosticul „plagă în-junghiată latero-cervicală stângă 10 cm". Motoloiu nu a avut nevoie de internare, lama briceagului neatingându-i nici o arteră, susțin polițiștii. Medicii legiști au stabilit că bărbatul are nevoie de 12 zile de îngrijiri medicale. Cercetările în acest caz au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța. Conform procurorului Matei Dragomir, agresorul este anchetat în stare de libertate, el având interdicție de a părăsi Constanța pentru următoarele 30 de zile. Tânărul nu are antecedente penale.