Infractorii pe care statul nu îi recunoaşte. Ce se întâmplă cu criminalii şi tâlharii fără identitate

Infractorii pe care statul nu îi recunoaște. Ce se întâmplă cu criminalii și tâlharii fără identitate

Fenomenul infracțional este strâns legat de nivelul de sărăcie al societății - o spun tot mai mulți polițiști care constată că, de la o zi la alta, vârsta celor care se apucă de furat este în scădere, iar cât privește bunurile furate, sunt la mare căutare produsele alimentare, băgate pe sub haine, în magazine, sau lucrurile ce pot fi valorificate ușor, celor interesați de chilipiruri. „Nu mai sunt hoții de altădată, pentru care stăteai cu orele în audiere, încercând să-i «spargi»! Acum, sunt hoți de conjunctură”, mărturisesc oamenii legii. Iar acum, una din marile probleme cu care se confruntă polițiștii nu mai este să-i depisteze pe făptași - tehnologia modernă îi ajută în acest sens! - ci să le facă acte, pentru a-i putea trage la răspundere!În cazul infractorilor adulți, care nu au nici carte de identitate, nici certificat de naștere, Codul de Procedură Penală permite ares-tarea lor preventivă, chiar și în lipsa acestor acte. Ordonanța de reținere și, ulterior, mandatul de arestare preventivă sunt emise pe numele declarate de suspecți, iar aceștia sunt depuși în Centrul de Arest al Poliției Constanța. Aici rămân, câteodată, și pentru mai bine de un an, timp în care oamenii legii, împreună cu autoritățile locale încep demersurile pentru înregistrarea lor la Evidența Populației. „Sunt pro-bleme mari cu cei nedeclarați la naștere. Sunt ținuți aici, în Arest, pe puțin opt luni, căci procedura este greoaie. Nu pot fi transferați la penitenciar, nu poate fi încheiată ancheta. În acest timp, trebuie găsiți părinți, unchi, certificatele consta-tatoare ale nașterii, din spitalele unde au venit pe lume. Și durează mult această corespondență”, ne spune un reprezentant al Centrului de Arest al Poliției Constanța. E drept, pro-cedura este greoaie, dar măcar suspecții sunt după gratii!Ce se întâmplă, însă, în cazul în care fapta comisă nu a fost atât de gravă încât judecătorii să dispună arestarea suspecților? Iar astfel de situații sunt numeroase, recunosc polițiștii constănțeni. „În aceste cazuri, realizarea actelor de iden-titate poate să dureze și câțiva ani, chiar și trei sau patru ani! Pentru că, fiind cercetați în libertate, trebuie să-i cauți, să-i întrebi de rude, să afli unde s-a născut, să-i duci la instanță”, ne mărturisește un ofițer din cadrul Biroului Investigații Criminale, de la Poliția municipiului Constanța.În cazul minorilor, situația este mai gravă: având în vedere că o bună parte dintre cei care le dau bătăi de cap polițiștilor nu au împlinit 14 ani și nici nu au un certificat de naștere, pe numele lor nu pot fi întocmite dosare penale și nici nu pot fi reținuți de anchetatori mai mult de zece ore. După care, teoretic, ajung în Adăpostul de Zi și de Noapte al Protecției Copilului Constanța, situat pe strada Decebal; practic, ajung înapoi pe străzi, pentru că în respectivul centru nu pot fi ținuți cu forța.Odată ce află de existența lor, polițiștii îi înștiințează pe reprezentanții Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pentru demararea procedurilor de înregistrare tardivă.„Începând din 2013, este res-ponsabilitatea serviciilor de asistență socială de la nivelul primăriilor să facă demersurile pentru aceste înregistrări tardive. Tocmai de aceea, noi, anul trecut am avut doar zece înregistrări tardive, puține comparativ cu anii trecuți”, ne-a declarat Roxana Onea, purtător de cuvânt al Protecției Copilului.În consecință, se transmite mai departe primăriei din localitatea de domiciliu al copiilor fără căpătâi că părinții lor nu i-au înregistrat la naștere. Dar, în stilul românesc, apar sincope până și în comunicarea între instituții.De exemplu, la această oră, după cum ne-au precizat polițiștii, în municipiul Constanța este o gașcă de vreo cinci minori, toți mai mici de 14 ani, care comit infracțiuni. Nu au fost înregistrați la naștere și provin cu toții din zona Medgidia și Cobadin, după cum susțin polițiștii. Ceea ce înseam-nă că este sarcina autorităților locale să demareze procedurile pentru a figura și ei în evidența populației!Contactați telefonic, însă, angajații Serviciului de Asistență Socială din cadrul Primăriei Cobadin, au negat să mai aibă „copii cu probleme”. „Avem un caz, în care nici mama, care a născut când era minoră, nu avea acte și în prezent procedura este în desfășurare. Dar nu mai avem alte situații”, ne-a declarat Ecaterina Balea. E drept, însă, că minorii nu mai stau pe raza comunei, dar după cum a precizat angajata primăriei, nici nu au fost sesizați de această problemă, de la Constanța.Cert este că, legislația a pre-văzut și amenzi pentru primăriile depistate că nu fac demersurile pentru înregistrarea tardivă a per-soanelor: sancțiunile sunt cuprinse între 500 și 1.000 de lei și ar trebui să fie aplicate de angajații din su-bordinea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale - după cum se stipulează în Legea 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată în martie 2014. Cei contactați nu au știut să ne pre-cizeze, însă, cine anume ar trebui să facă respectivele verificări.