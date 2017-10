Infractorii din Constanţa pe care Poliţia nu a pus mâna

Cei mai căutați răufăcători din județul nostru

Infractorii din Constanța pe care Poliția nu a pus mâna

Sunt tâlhari, proxeneți, hoți sau criminali și ar trebui să fie după gratii. Au fugit, însă, de brațul lung al Justiției, și sunt în libertate, unii ascunși, alții ducând existențe onorabile în diverse colțuri ale lumii.Poliția Română a întocmit o listă cu toți infractorii, identificați și condamnați pentru fărădelegi, care nu au mai ajuns însă să fie trași la răspundere și au fost dați în urmărire națională și internațională. Lista cuprinde peste 2.500 de nume, iar unii dintre infractori fiind căutați de câțiva zeci de ani. Aproximativ 30 dintre „cei mai căutați români” fie sunt din Constanța, fie au comis infracțiuni în județul nostru și au fost dați în urmărire de Poliția Constanța. În rândurile următoare, enumerăm câțiva dintre infractorii constănțeni „most wanted”, numele lor fiind puse la dispoziție de reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Cel mai celebru infractor constănțeanCel mai celebru este, de departe, Leonida Teohari. El este acuzat că în perioada 1990 - 1994, în calitate de acționar la SC Darianne International of Romania SRL, a indus în eroare băncile Dacia Felix Cluj Napoca și Credit Bank București, generând un prejudiciu de 27,6 milioane de dolari și 25,5 milioane mărci germane. În 1998 a fost condamnat la patru ani de închisoare, pentru înșelăciune. Nu a ispășit însă nicio zi, căci a plecat în Canada, unde se pare că se află și astăzi, alături de familie. Căutat pentru o crimă de acum 21 de aniMarcel Arava, în prezent în vârstă de 47 de ani, este singurul de pe lista constănțenilor dați în urmărire internațională căutat pentru omor. Potrivit oamenilor legii, în 1991, suspectul împreună cu un suspect au ucis o bătrână care făcea bișniță, pentru a-i fura banii. Pentru că femeia nu a vrut să spună unde ține banii ascunși, au sugrumat-o. Victima a fost găsită în lada de la pat, acoperită cu o plapumă. Arava a reușit să fugă peste hotare, unde se află și în acest moment. Se pare că s-ar fi stabilit în Anglia, de asemenea împreună cu familia, fapt descoperit de polițiști în urmă cu trei ani. Și în acest moment autoritățile române mai poartă corespondență cu cele engleze pentru extrădarea bărbatului. Mulți dintre cei dați în urmărire au fost condamnați pentru infrac-țiuni economice. Printre aceștia, și Valeriu Teodorescu, în vârstă de 51 de ani. Pe numele lui a fost emis, în 2005, un mandat de execu-tare a pedepsei cu închisoarea pentru patru ani, pentru comiterea mai multor evaziuni fiscale. Potrivit anchetatorilor, în calitate de asociat al unor firme, bărbatul a comercializat produse alimentare fără a le înregistra în evidențele contabile și a creat un prejudiciu bugetului de stat de peste 2,5 milioane de lei. Informațiile primite, la un moment dat, de oamenii legii, erau că Teodorescu ar fi încercat să achiziționeze mai multe produse de la firme din diverse localități din țară, eliberând acte false. Eliberat din închisoare pe motive medicale, a fugit în OlandaUnii dintre cei urmăriți ajunseseră, inițial, în închisoare. Au reușit însă să obțină permisii, sub diverse pretexte și de atunci sunt de negăsit. De exemplu, Stelică Dragomir, în vârstă de 44 de ani, din Medgidia. El a fost condamnat la 16 ani de închisoare pentru lipsire de libertate, viol, perversiuni sexuale, proxenetism și tâlhărie. Încarcerat, a cerut să fie eliberat pentru trei luni, din motive medi-cale. A fugit imediat din țară, fiind dat în urmărire în 2000. La puțin timp după, oamenii legii au fost informați că bărbatul a fost prins în Olanda, unde ispășește o pedeapsă pentru un viol comis în țara respectivă. Ulterior va trece, spun polițiștii, și printr-o închisoare din Spania, pentru comiterea unor fapte similare. Abia ulterior va fi încredințat autorităților române. Un tâlhar, ultimul adăugat pe listăUn alt constănțean căutat de câțiva ani de polițiștii români este Mariean Aurel Bădilă, de 44 de ani, originar din Cernavodă și domiciliat în Brașov. Bărbatul, poreclit „Calu” este judecat în lipsă pentru falsificarea de instrumente de plată electronică, deținere de materiale pornografice cu minori, aderare la un grup infracțional organizat, fraude cu carduri, fapte comise în România și Italia, împreună cu inculpații Lucian Călimărea, Marius Ciurea, Eugen Constantin și Valentin Teslaru. Ultimul care a ajuns pe lista urmăriților este Alexandru Rotariu, de 29 de ani, condamnat la începutul acestui an la șapte ani de închisoare pentru tâlhărirea unui șofer. Potrivit anchetatorilor, pe 6 decembrie 2010, în timp ce rula pe strada Unirii, la volanul unui BMW, Rotariu s-a tamponat cu un Logan. Supărat pentru paguba produsă, tânărul l-a atacat pe șoferul celeilalte mașini, l-a bătut și i-a furat portofelul, sub pretextul că-și achită singur paguba. Iar exemplele pot continua. Cei care doresc să consulte lista infractorilor dați în urmărire, o pot găsi pe pagina web a Poliției Române, www.igpr.ro. Mai mult, cei care dețin informații despre persoanele respective sunt îndrumate să contacteze cea mai apropiată secție de poliție.