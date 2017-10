Infracţiunile economice, sub lupa anchetatorilor

Infracțiunile economice, sub lupa anchetatorilor

Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din întreaga țară au acționat, în ultima săptămână, pentru a destructura grupările de infractori care prejudiciază statul. Verificările au scos la iveală zeci de nereguli și au fost constatate 80 de infracțiuni economice. Pentru aceste fapte, 173 de persoane sunt cercetate, dintre acestea 18 fiind reținute, iar cinci se află deja în spatele gratiilor.„Polițiștii au constatat 30 infracțiuni de evaziune fiscală, 20 de infracțiuni prevăzute de Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal, șase înșelăciuni, șase delapidări, cinci la Legea nr. 656/2003 privind spălarea banilor, două de fals în înscrisuri sub semnătură privată, două de fals material în înscrisuri oficiale și două la Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. De asemenea, polițiștii au constatat câte o infracțiune de uz de fals, fals intelectual, constituire de grup infracțional organizat, trafic de influență, luare de mită și conflict de interese”, spun oamenii legii.Ultimul caz înregistrat la Constanța s-a derulat pe 21 septembrie, când anchetatorii au scos din „afaceri” o grupare care se ocupa cu rețele false. Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub coordonarea procurorilor DIICOT- Structura Centrală, au desfășurat 59 de percheziții pe raza municipiului București și a județelor Brăila, Constanța și Vrancea.Medici, farmaciști, dar și alte persoane erau implicare în afacerea care a creat un prejudiciu de 9.000.000 de lei. În urma acțiunii, șapte persoane au fost arestate, șase au primit măsura arestului la domiciliu, iar nouă au fost puse sub control judiciar.