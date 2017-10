Infracţiuni pe litoral, „taxate” de jandarmii constănţeni

Infracțiuni pe litoral, „taxate” de jandarmii constănțeni

În săptămâna 12 - 18 august, jandarmii constănțeni au aplicat 147 sancțiuni contravenționale, din care 70 avertismente scrise și 77 amenzi în valoare totală de 19.150 lei, au ridicat în vederea confiscării bunuri comercializate ilicit în valoare totală de 1.620 lei, au constatat 12 infracțiuni și identificat 18 autori. Au fost conduse la sediul poliției în vederea identificării sau verificării 71 de persoane. În principal, sancțiunile contravenționale au fost aplicate pentru consum de băuturi alcoolice în locuri publice nea-menajate, refuz de legitimare, provocare și participare la scandal, tulburarea ordinii și liniștii publice, adresarea de injurii și expresii obscene etc. Bătaie la Costinești Unul dintre conflictele constatate de oamenii legii s-a consumat sâmbătă, 16 august, în jurul orei 22, în Costinești. Jandarmii au intervenit pentru aplanarea unui scandal în care un turist de 23 de ani, din București, a fost lovit de mai multe ori în zona feței și în zona abdominală. Potrivit purtătorului de cuvânt al Grupării Mobile de Jandarmi „Tomis”, locotenent colonel Sorin Mustățea, la fața locului a fost solicitată prezența unei ambulanțe, care i-a acordat tânărului primele îngrijiri medicale, după care l-a transportat la spital pentru investigații suplimentare, pentru că sângera la nivelul feței și acuza dureri puternice în zona coloanei vertebrale. Agresorul a fost identificat în persoana lui Laurențiu P., de 30 de ani, din Pitești, pe numele căruia au fost întocmite actele procedurale necesare începerii urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de loviri sau alte violențe, cercetările fiind continuate de lucrătorii Biroului de Poliție Costinești. Doi îndrăgostiți lăsați fără… rucsac Un alt eveniment a fost înregistrat duminică, 17 august, în jurul orei 5,30, când jandarmii aflați la Vama Veche l-au prins pe Iulian S., de 21 de ani, din Brăila, care a sustras de pe plaja din localitate un rucsac, după care a încercat să fugă. El a fost însă imobilizat, legitimat și identificat de jandarmi. Tânărul le-a declarat jandar-milor că, după ce s-a plimbat și s-a distrat prin localitate, a observat două persoane care stăteau pe plajă și admirau răsăritul soarelui. Pentru că cei doi romantici nu erau atenți la bagaje, Iulian a luat rucsacul și a încercat să dispară cu el, doar că a dat nas în nas cu jandarmii. În rucsac, printre alte bunuri, carduri bancare, bani și documente personale, se mai aflau: un dispozitiv GPS, un iPod cu accesorii, o lanternă, un telefon mobil, chei auto Peugeot. Bunurile recuperate au fost înapoiate tinerilor bucureșteni. Tânărul este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, cercetările fiind continuate de lucrătorii Poliției Limanu.