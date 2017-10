Infracţiuni cu peşte şi fier vechi descoperite de jandarmi

Infracțiuni cu pește și fier vechi descoperite de jandarmi

La finele săptămânii, jandarmii Grupării Mobile „TOMIS” aflați în misiunile de menținere a ordinii și siguranței publice în municipiul Constanța, pe raza Secțiilor de Poliție 1, 2 și 4 au aplicat 27 sancțiuni contravenționale, din care 13 avertismente scrise și 14 amenzi, în valoare totală de 2.400 lei și au constatat două infracțiuni, cu doi autori. Vindea pește în garaj În data de 29 ianuarie, în jurul orei 12,30, Gruparea de Jandarmi Mobilă „TOMIS”, împreună cu inspectori ai ANPA Constanța, în zona cartierului Tomis III, au depistat un bărbat care comercializa pește din incinta unui garaj auto particular. Locotenent colonel Sorin Mustățea ne-a declarat că bărbatul, care nu deținea documente de proveniență a peștelui și nici autorizație pentru desfășurarea unor activități comerciale, a declarat că nu cunoaște proveniența peștelui, că i l-a dat proprietarul garajului pentru a-l comercializa. Cantitatea de 25 kg pește a fost ridicată în vederea confiscării și predată unui centru de comercializare a peștelui pentru a fi valorificată. Pe numele lui Ergian Regep, de 31 de ani, din Constanța, au fost întocmite actele procedurale necesare începerii urmăririi penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de comerț ilicit cu pește, dosarul fiind înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, pentru soluționare. Fier vechi sustras din portul Constanța În noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 0,30, o echipă de ordine și siguranță publică din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „TOMIS”, aflată în serviciul de patrulare în zona Poarta 6 a portului Constanța, a depistat un bărbat, care transporta o vană și o bară metalică, în greutate totală de 80 kg, sustrase din incinta portului, cu intenția de a le valorifica la un centru de colectare a deșeurilor metalice. Pe numele lui Ion Dascălu, de 36 de ani, din județul Constanța, au fost întocmite actele procedurale necesare începerii urmăririi penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, dosarul fiind înaintat spre soluționare Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.