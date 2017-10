Infotrafic / Două drumuri naţionale blocate şi altele cu restricţii din cauza zăpezii

Infotrafic / Două drumuri naționale blocate și altele cu restricții din cauza zăpezii

Centrul Infotrafic al Poliției Române informează, potrivit datelor primite de la dispeceratele județene de poliție, că sâmbătă dimineața circulația era întreruptă din cauza zăpezii viscolite pe DN22 Râmnicu Sărat – Băile, județul Buzău, și pe DN23B Stupina – Ciorăști, județul Vrancea.Circulația ar putea fi să fie redeschisă pe DN22 pe parcursul zilei de sâmbătă. În localitatea vrânceană Ciorăști se poate ajunge, deocamdată, pe DN23A Milcovul - Ciorăști.Tot din cauza zăpezii viscolite sunt impuse restricții de tonaj pe următoarele drumuri naționale DN2C Costești (BZ) - Slobozia; DN1H Aleșd (BH)- Nușfalău (SJ), unde nu au voie să circule vehiculele cu masa mai grea de 3,5 tone.Restricție pentru traficul greu, peste 7,5 tone, pe DN24C Manoleasa - Rădăuți-Prut (BT).Pe DN10 Buzău - Brașov se menține restricția impusă autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, însă nu din cauza zăpezii, ci a infrastructurii degradate.Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de vreme severă iminentă referitoare la ceață, valabilă până la ora 11.00, pentru judetele Teleorman, Ilfov (inclusiv municipiul București), Giurgiu, Ialomița, Călărași, precum și pentru sudul județelor Buzău, Prahova, Dâmbovița și sectoarele de drum aferente acestor județe. Fenomenul va determina reducerea vizibilității sub 200 m și izolat sub 50 de metri.Din informațiile primite de la echipajele de poliție până în acest moment, ceața este prezentă astfel: pe autostrada A1 București - Pitești, între kilometrii 11 și 36 - vizibilitate sub o sută de metri; pe Autostrada Soarelui - vizibilitate peste 100 de metri; județul Giurgiu, DN5, zona Uzunu - vizibilitate sub o sută de metri; județul Brăila, DN21 (E584) - vizibilitate sub o sută de metri; pe alocuri există porțiuni de carosabil alunecos; județul Ilfov, DN1, în zona Otopeni + vizibilitate sub o sută de metri; județul Prahova, zona Ciorani - vizibilitate sub o sută de metri.În zona Ciorani, sâmbătă, în jurul orei 8.20, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate patru autovehicule, circulația fiind întreruptă.Poliția recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza în funcție de vizibilitate, să mărească distanța în mers, iar atunci când ceața este densă să folosească luminile de ceață împreună cu cele de întâlnire.